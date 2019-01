Ukupno 79.300 zvanično nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu iščekuje novi konkurs za podršku zapošljavanju koji će Federalni zavod za zapošljavanje objaviti do kraja mjeseca.

- Svake godine programi budu objavljeni krajem januara, u 2018. je za TK bilo izdvojeno oko devet miliona KM, s tim da je bilo još malo više od milion KM predviđenih za realizaciju programa sa drugim institucijama – ističe Amela Makul, stručna saradnica za informisanje u Službi za zapošljavanje TK.



Zahvaljujući ovim programima, kažu u kantonalnoj Službi, 2018. godine je bilo pet hiljada osoba manje na evidenciji nezaposlenih nego u 2017. Za cijelu godinu s biroa se, uglavnom zbog zaposlenja u BiH i inostranstvu, odjavilo ukupno 20 hiljada ljudi.



- Zadnji javni poziv objavljen je sredinom decembra, na koji se prijavilo oko 500 poslodavaca. Prije decembra je utrošeno oko četiri miliona i 600 hiljada KM za sufinasiranje zapošljavanja. Apliciralo je oko 800 poslodavaca za oko 1700 osoba. Kada je riječ o samozapošljavanja, do decembra je pokrenuto 260 malih biznisa, a oni su zaposlili još nekoliko osoba, tako da je to oko 270 zapošljavanja - dodala je.



Povećanju broj zaposlenih u toku 2018. uveliko je doprinio rad Kluba za traženje posla koji je Služba pokrenula kao aktivnu mjeru za zapošljavanje.



- Klubove radimo u skladu s našim vremenom. Imamo dosta zainteresovanih mladih osoba koje još čekaju da budu pozivani. Dosad je prošlo oko 300 mladih osoba. Rezultati su vidljivi. Oko 80 osoba je zaposleno, a taj broj se mijenja, jer oni se prijavljuju, a mi to redovono ažuriramo. Čim stupimo u kontakt s njima imamo i nove informacije - kazala je Maja Hadžić Mulić, stručni saradnik savjetodavac u Slubi za zapošljavanje TK.



U toku 2019. planirano je da bude okončana reforma koju je Služba za zapošljavanje TK uz podršku švicarske vlade pokrenula još 2015. godine. Ona podrazumijeva rekonstrukciju i adaptaciju općinskih biroa za zapošljavanje, s akcentom na njihovu savjetodavnu ulogu. Ranije su otvorene rekonstruisane prostorije biroa u Lukavcu, Banovićima, Tuzli, Kalesiji i Kladanju, a otvaranje očekuju u Srebreniku i Gradačcu.







(FENA)