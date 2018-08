Tužilaštvo Tuzlanskog kantona provodi istragu u vezi sa eksplozijom rezervoara i isticanjem onečišćene tekućine u GIKIL-u, i dijelom u rijeku Spreču, u kojoj su tri radnika povrijeđena dok su četiri vatrogasca tražili medicinsku pomoć radi udisanja amonijaka.Federalni vodni inspektor proglasio je drugi stepen ugroženosti rijeke Spreče, javlja dopisnica BHRT.

Foto: 24sata.info

U Global ISPAT – Koksnoj Industriji – GIKIL, d.o.o. Lukavac, jučer se dogodila nesreća u kojoj su povrijeđena tri radnika tokom izvođenja radova na razdvajaču sirovog katrana u drugoj smjeni. Do nesreće je došlo tokom varenja na jednom od rezervoara prilikom čega je došlo do rasta pritiska, a koji je uzrokovao i njegovo urušavanje. Tom prilikom povrijeđena su tri radnika, od kojih jedan teže.



Drugi stepen ugroženosti Spreče



Tom prilikom isteklo je 200 do 300 metara kubnih amonijačne vode sa primjesama katrana, a pretpostavlja se da se oko 70 metara kubnih izlilo u rijeku Spreču.



Odmah po saznanju na mjesto događaja su izašli inspektori federalne uprave za inspekcijske poslove iz Sarajeva i tužioci Tuzlanskog kantona.



Vodni inspektor angažovao je “Delta petrol” Kakanj za sprečavanje daljeg širenja onečišćenja koje pluta rijekom Sprečom.



Federalni vodni inspektor proglasio je drugi stepen ugroženosti rijeke Spreče zbog isticanja amonijačne vode iz koksare u Lukavcu i pozvao građane da ne koriste vodu iz rijeke i iz okolnih bunara za zalijevanje poljoprivrednih površina dok ne bude utvrđen stepen zagađenja.



O ispuštanju tečnosti u rijeku Spreču obaviješteni su predstavnici Agencije za vodno područje sliva rijeke Save, policajci nadležne Policijske uprave, Inspektorat Uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske, Kantonalni inspekcijski organi, federalno Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša i federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.



Predstavnici laboratorije Agencije za vodno područje sliva rijeke Save iz Sarajeva uzeli su uzorke iz rijeke Spreče tokom noći, a o rezultatima će javnost biti obaviještena.



Tužilaštvo TK provodi istragu



Kako navode iz Tužilaštva TK, istragu o ovoj tragediji provode dva kantonalna tužitelja te je Tužilaštvo uključeno u prikupljanje svih relevantnih informacija o događaju.



Na terenu su stručne službe: federalni vodni i okolišni inspektori, stručna lica iz Agencije za vodno područje sliva rijeke Save, kantonalne sluzže inspekcije, a po nalogu tužitelja i vještak hemijske struke koji utvrđuje sastav onečišćene tekućine.



Na terenu su i policijski istražitelji.



“Tužilaštvo u svojoj nadležnosti nadzire istragu i ona uveliko zavisi od nalaza, mišljenja i analiza stručnih službi”, navodi se iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona.



Naime, Tužilaštvo TK zajedno sa MUP TK i navedenim stručnim službama, u formiranim istražnim timovima tužilaca, istražitelja i stručnih lica, već od početka ove godine, uz pripreme koje su poćele i krajem 2017. godine, radi na većim predmetima koji se odnose na određene industrijske komplekse koji su ocijenjeni kao zagađivaci na području TK. Obzirom da se radi o obimnim i kompleksnim istražnim radnjama, stručnim analizama u koje su uključeni timovi ljudi i da sve i dalje traje, nismo u mogućnosti biti detaljni sa informacijama, ali cemo ih blagovremeno saopćiti javnosti”, navodi se u saopćenju iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona.







