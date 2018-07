Roditelji koji ne vakcinišu svoju djecu u Tuzlanskom kantonu za sada neće biti sankcionisani, a u posljednja dva mjeseca evidentno porastao je broj vakcinisane djece. Roditelji ipak imaju pravo na izbor, a ljekari poručuju da je onaj pravi upravo vakcinacija.

Ilustracija / 24sata.info

„Želim imati zdravo dijete“, „imunizacija je važna za moju porodicu“, „to je naša obaveza“, samo su neke od konstatacija roditelja koje se mogu čuti u Centru za vakcinaciju tuzlanskog Doma zdravlja. To su mišljenja onih koji su se odlučili vakcinisati svoju djecu.



Važnost imunizacije nadilazi te konstatacije jer se time stvara kolektivni imunitet što taj proces svrstava u društveno odgovorno ponašanje roditelja.



- To bi se trebalo još malo zakonski regulirati, da se svi koji izbjegavaju tu zakonsku obavezu na adekvatan način kazne – kazao je ministar zdravstva Tuzlanskog kantona Bahrudin Hadžiefendić.



Pedijatrica Mirjana Remetić ističe da dijete koje nije vakcinisano u jednom kolektivu, prvo je na 'meti' da dobije neku bolest.



- Ukoliko je neko imunodeficijentan, on će isto tako prvi dobiti morbile, što znači da ćemo vrlo brzo imati dosta oboljelih u okolini tog djeteta, te samim tim to postaje veliki problem – istakla je Remetić.



U TK za sada neće biti primjenjivane mjere kažnjavanja roditelja koji ne vakcinišu svoju djecu. U Ministarstvu zdravstva su mišljenja da to treba biti krajnja mjera.



- U narednom periodu ukoliko se nastavi taj negativan trend kada je u pitanju vakcinacija, ne treba bježati od tog načina sankcije – mišljenja je ministra Hadžiefendića.



Remetić ističe da ako nema drugog načina da se djeca vakcinišu, ostaje i ta opcija, kažnjavanje.



- Naravno da bih voljela da svako dobrovoljno to uradi, i da shvati da je to dobro. A kazne se uvijek mogu primjeniti,a to zaista ne želimo – kaže Remetić.



Osim podizanja svijesti kod roditelja prilikom razgovora sa pedijatrom, povećanom broju djece koja se vakcinišu doprinio je i strah roditelja zbog nedavnih epidemija morbila u Srbiji i RS-u.



- Kao da su roditelji postali svjesni toga da moraju odvesti dijete na vakcinu i da je to u njegovom interesu. To je naša obaveza i prema nama i prema društvu u kojem živimo – istakla je Remetić.



U Ministarstvu zdravstva TK ističu kako se pod uticajem novih medija i društvenih mreža stvara pogrešna slika o vakcinaciji djece. To je kako navodi, ministar Hadžiefendić dovelo do javljanja bolesti za koje se smatralo da su iskorijenjene i zaboravljene. Istog su mišljenja i u Centru za vakcinaciju Doma zdravlja Tuzla.



Remetić tvrdi da teške nuspojave od vakcinacija ne viđaju.



- Ono što su roditelji povezali vakcinu protiv morbila s autizmomom, je jedna potpuna dezinformacija na koju roditelji ne trebaju uopšte da se osvrću. To nije istina i to nikada nije dokazano. To je notorna laž koja je veliku štetu nanijela vakcinalnom programu – kazala je Remetić.



Važno je da roditelji imunizaciju shvate kao blagodat, a ne kaznu, poručuju ljekari, jer je praksa pokazala da su zdravija društva u kojima je visok procenat vakcinisane djece.





(FENA)