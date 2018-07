Borci Tuzle obezbijedili su novi krov za porodičnu kuću svog saborca, demobilisanog borca ARBiH Nedžada Lukavicu u tuzlanskom naselju Solina.

Foto: FENA

Volonteri, dobrovoljci iz svih boračkih organizacija Grada Tuzle koje egzistiraju u sklopu Koordinacije boraca, iz vlastitih sredstava obezbijedili su novi crijep, stari skinuli, a novi postavili.



- Hvala im, iznenadili su me, nisam ovo zaista očekivao, posjetili su me kada sam došao sa operacije i ja sam im tek usput rekao da je moja velika želja zamijeniti dotrajali krov na kući jer sam nezaposlen, sam i nisam u mogućnosti to uraditi sam. Nije puno prošlo, a oni su danas tu da ispune moju želju - kazao je Lukavica.



Ovo je četvrta kuća koja je uporedo ovih dana djelimično ili u potpunosti sanirana zahvaljući Koordinaciji boraca Grada Tuzle.



- Lijep je osjećaj kada saniramo kuću po kuću i pronađemo one do kojih ne dopre pomoć za poboljšanje uslova života. Štedimo od sebe da bi mogli pomoći svojim saborcima, ne dijelimo ih po kategorijama već jednostavno to radimo s puno ljubavi i elana i kako stoje stvari nećemo stati na četiri kuće nego dok traje ova građevinska sezona možda uspijemo pomoći još nekome, zbog toga valjda i postojimo - kazao je sekretar organizacije RVI Grada Tuzla Nermin Marevac, saopćeno je iz Koordinacije boraca Tuzla.





(FENA)