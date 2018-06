Na Klinici za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Tuzla otvoren je novi operacioni blok opremljen po najvišim svjetskim standardima.

Odjeljenje dječje hirurgije od preseljenja u zgradu Klinike za dječje bolesti, u oktobru 2001. godine, koristilo je operacioni blok Klinike za hirurgiju i to je bio veliki problem za pacijente, ali i zaposlenike.



Načelnik Klinike za dječje bolesti UKC Tuzla Edin Husarić napomenuo je da su do sada djeca bila operirana u potpuno drugoj zgradi, a put od Odjeljenja do operacione sale je vodio kroz podzemne hodnike, tri lifta i moralo se proći kroz gužve u čekaonicama.



- Tako da je otvaranjem operacionog bloka na Klinici za dječje bolesti ovaj put skraćen te djeca sa Odjeljenja direktno budu prebačena u operacionu salu - dodao je Husarić.



Izgradnja ovog operacionog bloka koštala je oko milion KM, a sredstva je najvećim dijelom osigurao UKC Tuzla, dok su značajan doprinos dali i Rotary club, kao i donatori od kojih treba izdvojiti Europrost koji je donirao lift.



Inače, gradnja operacionog bloka drugi je po značaju projekta koji je unazad deset godina proveden na Klinici za dječje bolesti UKC Tuzla, odmah nakon uređenja Odjela intenzivne njege.







