I drugog dana Festivala savremene žene u Tuzli vladalo je veliko interesovanje posjetilaca, saopćili su organizatori.

Nicole Stott (Foto: NASA)

Današnji festivalski dan otvorila je NASA-ina astronautkinja Nicole Stott.



Predavanje je održala i Maja Volk koja će potpisivati njene knjige i družiti se s posjetiocima Sajma ženskog stvaralaštva.



Nataša Pavlović Bujas iz Blumen Groupa održala je predavanje o temi "Hrabro u novi početak", a o temi "Women in India" govorile su Samya Shukla (Amrita Sher-Gil Cultural Center) te Ankita Sood (Yoga and lifestyle).



Dr. Ermina Iljazović (UKC) te dr. Vesna Kesić (Klinički centar Srbije) su predavanjima o temi "Moj život moja pjesma" ohrabrile slušateljke da moraju misliti i na sebe i na svoje zdravlje te na svaki novi dan.



Kako je biti Žena zmaj i kako je biti uspješna, poslovna, uporna i hrabra, govorile su Irena Jakimovska (Comfy Angel) i Milena Vrhovac (drvna industrija Bor).



Dunja Tadić (Ženski rokovnik) održala je zapaženo predavanje o Superorganizovanoj superženi.



U nastavku festivalskog dana upriličeno je i druženje sa dr. Mirelom Delibegović s Univerziteta u Aberdinu, umjetnicama Edinom Papo (Balet Fest), Ajom Jung (Beogradski festival igre) te Jelenom Tamindžijom (Umjetnička galerija Dubrovnik).



O modi su govorile dizajnerka Belma Tvico i novinarka te miss New World Ana Bavrka, čiji je panel moderirao Jean-Baptiste Andreani (Managing director IFA Paris).



O temi "Naša slika medijska" govorile Slavica Brajović (Radio Slobodna Evropa), Biljana Knežević (RTRS), Sanela Prašović Gadžo (TIM System Media) te Minja Šuković (Nezavisne novine), a panel je moderirao je Emir Cocalić.



Mlađi posjetioci festivala slušale su predavanje Instagram diva o temi "Poruka koju šaljemo u svijet", a panelistice su bile Samira Petrešin (Prekardašijan) i Erna Saljević (Diva is back).



Predviđena su i predavanja "Kako dalje?" (Emina Abarahamsdotter, Klelija Balta, Emina Ganić i Vildana Selimbegović) te "Herione našeg vremena" (Šejla Cocalić, Senita Slipac, Đemila Talić Gabriel, Schaharsad Vakilzadeh).



Organizatori festivala zahvaljuju svim partnerima, sponzorima i svima koji su podržali manifestaciju.





(FENA)