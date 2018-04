Od posljedica srčanog udara u Tuzli je danas u 55. godini preminuo ugledni ljekar dr. Adnan Delibegović, specijalista radijacijske onkologije u Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla.

Donedavno je obnašao dužnost načelnika Klinike za onkologiju i radiologiju, dok ga je smrt zatekla na dužnosti šefa Odsjeka za teleterapiju.



Dr. Delibegović bio je prvi direktor Centra za palijativnu njegu u bolnici Slavinovići, osnovanog 2003. godine uz njegov angažman i pomoć i podršku Humanitarne organizacije Sisters of the cross and passion iz Leedsa.



Vijest o smrti dr. Delibegovića šokirala je brojne zdravstvene radnike u Tuzli, ali i sve one koji su poznavali ovog vrsnog ljekara i humanistu.



Njegova iznenadna smrt težak je gubitak za Univerzitetsko klinički centar Tuzla, njegove radne kolege, rodbinu i prijatelje.



Vrijeme i mjesto sahrane dr. Adnana Delibegovića bit će objavljeni naknadno.





(FENA)