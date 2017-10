Polaganjem cvijeća na spomen-obilježjima na Slanoj banji, te svečanom sjednicom Gradskog vijeća Tuzle danas je u obilježena 74. godišnjica prvog oslobođenja Tuzle, koja je 1943. godine, tokom Drugog svjetskog rata, poslala prvi oslobođeni grad u Evropi.

Foto: Anadolija

U borbi protiv fašizma Tuzlaci su dali veliki doprinos, a prema zvaničnim podacima poginulo je 889 Tuzlaka i Tuzlanki u borbama širom bivše Jugoslavije u toku Narodno-oslobodilačkog rata. Svoje drugo i konačno oslobođenje Tuzla je dočekala 17. septembra 1944. godine.



Na današnji dan 1943. godine tada 14-godišnji Šefkija Vrabac pristupio je Tuzlanskom partizanskom odredu, a zatim 16. muslimanskoj brigadi i do kraja Drugog svjetskog rata bio je aktivan učesnik u borbama.



˝Ovaj datum meni znači sve. Teško sam bolestan, izvađeno mi je nekoliko organa i oslijepio sam ali sam ipak došao jer je ovo za mene veliki praznik. Cijenim ga i sastao sam se sa ratnim drugovima s kojima sam radio i poslije Drugog svjetskog rata u Državnoj bezbjednosti, a penzionisan sam 1960. godine˝, rekao je Vrabac.



Tuzla je, prisjeća se Pašan Mehmedinović (91), oslobođena prema direktivi druga Tita, a kasnije se rukovodstvo ostalih evropskih država ugledalo na taj primjer.



Ono što Mehmedinovića sada boli i zbog čega je ogorčen je činjenica da nacionalizam sve više uzima maha u BiH i okruženju.



˝Mi Bosanci, junaci, pustimo da nam neko iz skupštine kaže da radi za svoj narod. Kakav narod?! Mi smo građani Bosne i Hercegovine i taj treba da radi za građane, bio on Hrvat, Srbin ili Bošnjak. Nacionalizam je izvor, leglo, magacin i snabdjevač fašizma. Jeza me hvata kada vidim to sve, a znam da su prije sedam decenija odnosi bili mnogo bolji i svi smo bili braća i sestre, a red je bio samo da vam znam ime˝, naveo je Mehmedinović.



Tokom svečane sjednice dodijeljene su plakete i lente zaslužnim građanima. Dobitnici priznanja Tuzlanska plaketa u povodu obilježavanja 9.maja, Dana pobjede nad fašizmom i u povodu obilježavanja 2.oktobra-Dana oslobođenja Tuzle su: Kerim Bekrić, Dragan Petrović, Ćamil Isaković (posthumno), Mediha Nuhbegović i Ratko Banović.



Dobitnici priznanjaTuzlanska lenta povodom obilježavanja Dana oslobođenja Tuzle su: Nedžad Bešlagić, Zoran Bilandžija, Adnan Mujkić i Dragica Simić.





(AA)