Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto najavio je danas na konferenciji za novinare da će u ponedjeljak imati prošireni sastanak povodom velikih problema u vezi sa zagađenjem zraka, a s kojim se ovaj dio naše zemlje bori i ove godine.

Foto: Avaz

Forto je naglasio da je kritična situacija i u drugim kantonima, ali i zemljama regiona. Istaknuo je da, bez izmjena u zakonu, ne može doći do isključenja i sankcioniranja vozila iz saobraćaja, prenosi Avaz.



- Ako je eko-test bio eliminatoran, imali bismo puno bolju priču - rekao je Forto.



Upitan da prokomentira zašto se kasnilo s mjerama i obraćanjem javnosti, Forto je kazao da je jedini razlog što su danas sazvali press to što prije nekoliko dana nisu imali šta reći.



- Danas imamo konkretne podatke i zbog toga je danas press - rekao je Forto.



Za vikend su meteorolozi najavili kišu i snijeg, čime će doći do smanjenja smoga i magle koja "vlada" proteklih dana u Sarajevu.



Forto je, također, najavio da, kada opet dođe do zagađenja, građani će imati besplatan prijevoz.



- Pokušat ćemo osigurati pročišćivače za zrak i maske, posebno za djecu. Pozvat ćemo privredne subjekte na hitni sastanak kako bismo mogli bi imati uvid u ono što se dešava na terenu - kazao je Forto.



Ministar komunalne privrede i infrastrukture KS Srđan Mandić kazao je da su ostavljeni sami da se bore s ovim problemom.



- Svi znaju da to ne može biti samo problem Vlade KS. Nije pomoglo ni to što je Vlada FBiH podržala "BH-Gas" najavom o povećanju cijena plina - kazao je Mandić.



Ministar prostornog uređenja KS Damir Filipović kazao je da su ove godine imali 293 aplikanta, koji su ispunjavali uvjete za projekt utopljavanja i da su s tih osam miliona KM koje su potrošili na subvencije mogli to realizirati.



- Kada se dođe do "uzbune", onda se tu moraju gledati i drugi izvori zagađenja. Osim saobraćaja, individualnih ložišta i postrojenja, moramo gledati i naše vremenske uvjete - rekao je Filipović.



Ministar saobraćaja KS Adnan Šteta kazao je kako danas na ulicama KS imamo 33 vozila više javnog prijevoza nego prošle godine.



- Investirat ćemo u infrastrukturu, izgradnju pruge Ilidža - Hrasnica, novu trolejbusku mrežu. Planiramo da čak 95 vozila javnog prijevoza bude ekološki prihvatljivo - istaknuo je Šteta.



(24sata.info)