U Sarajevu je jutros indeks kvaliteta vazduha 386 i okarakterisan je kao opasan, pa su ozbiljne posljedice moguće za cjelokupno stanovništvo, a tokom boravka napolju trebalo bi izbjegavati bilo kakve napore, podaci su stranice "Zrak.ekoakcija".

Foto: Ilustracija

Indeks kvaliteta vazduha izmjeren u Ilijašu iznosio je 256, Visokom 222, Јajcu 213 i Lukavcu 202 i okarakterisan je kao vrlo nezdrav, pa je kod lica sa respiratornim oboljenjima, poput astme, moguće pogoršanje stanja.

U Prijedoru sa indeksom 184, Zenici 179 i Tuzli 163 vazduh je nezdrav, zbog čega bi plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i stariji trebalo da smanje bilo kakve fizičke aktivnosti napolju.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.

Mjerenja su izvršena u 7.00 časova.

( RTRS)