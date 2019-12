Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor provođenja Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti u Kantonu Sarajevo preporučilo je zadržavanje epizode "Pripravnost" te podsjetilo na obavezu primjene mjera propisanih u okviru te epizode.

Ta preporuka je upućena jer su trenutno na području Kantona Sarajevo prisutna variranja koncentracija zagađujućih materija u zraku.



Tako su jučer pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na stanicama Otoka i Ilijaš zabilježile prekoračenja prosječnih dnevnih vrijednosti za PM10 predviđenih za proglašenje epizode "Upozorenje" od 150 µg/m3, prema odredbama navedenog Plana. Također je zabilježeno prekoračenje dnevnih graničnih vrijednosti za azotne okside - NO2 (85 µg/m3).



Praćenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku danas je zabilježen značajan pad koncentracija - ispod graničnih vrijednosti, prema kojima su u 15 sati izmjerene sljedeće satne vrijednosti: Vijećnica 25, Otoka 37, a Ilijaš 21,56 µg/m3.



Vremenske prilike danas i sutra biće slične kao i prethodnih dana. Vjetar slab do umjeren pretežno južnog smjera. Očekuje se veoma niska prizemna inverzija, koja će u noćnim satima uzrokovati značajne poraste koncentracija prašine u zraku, u dijelovima kotline. Te koncentracije se tokom dana smanjuju, te usljed vjetra dolazi do pomjeranja zagađene mase zraka duž sarajevske kotline. U narednom periodu se očekuje povećenje brzine vjetra u odnosu na prethodne dane.



I ovoga puta iz Zavoda za javno zdravstvo KS posebno apeluju na rizične grupe stanovništva, kao što su hronični bolesnici (plućni, srčani), bolesnici skloni alergijama, starija populacija, mala djeca i trudnice, da smanje kretanje i boravak vani koliko im to mogućnosti dozvoljavaju, saopćeno je iz Press službe KS.





