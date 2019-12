Spektakularnim koncertom regionalnih zvijezda Jale brata, Bubbe Corellyja, Inasa, iz BiH, te Cobyja iz Srbije i Senidah iz Slovenije, na olimpijskoj Bjelašnici 15. decembra zvanično će biti otvorena nova skijašaka sezona, najavljeno je na večerašnjoj pres-konferenciji JKP ZOI'84.

Foto: FENA

Direktor JKP ZOI '84 Kenan Magoda kazao je da je ponosan što na ovaj način, sa muzičkim mega zvijezdama, najavljuje otvaranje skijaške sezone 2019./2020. na olimpijskoj ljepotici Bjelašnici.



- To će biti regionalni spektakl. Pokazat ćemo šta je Bjelašnica i šta je pravi domaćin. Ulaz za sve posjetioce biće besplatan. Zahvaljujući Turističkoj zajednici Kanotna Sarajevo i Vladi KS, siguran sam da ćemo 15. decembra napraviti jedan ozbiljan dernek, kako to Sarajlije znaju. Svi ćemo uživati na čistom zraku, dnevnom i noćnom skijanju - kazao je Magoda.



Vršiteljica dužnosti predsjednice Turističke zajednica KS Azra Džigal izjavila je da će zajednica i ove godine sudjelovati u otvaranju turističke sezone.



- Odlučili smo da ove godine ponudimo nešto novo. Zaista se radi o popularnim muzičarima. Nadamo se da će na Bjelašnici prisustvovati između 20.000 i 30.000 ljudi. Već nam je najavljeno da dolazi 180 autobusa studenata - kazala je Džigal.



Muzičar Jala brat izjavio je da mu je drago što se ovo dešava u našem gradu, pogovoto na olimpijskoj ljepotici - Bjalašnici.



- Punog srca ćemo doći na planinu da damo sve od sebe. Cilj nam je da taj dan bude što spektakularniji, bolji, da zaista pokažemo Sarajevo kakvo jeste, kakvo je nekad bilo te davne 1984. Obećavam da će to biti dan za pamćenje - kazao je Jala brat.



Pripreme za otvaranje skijaške sezone privode se kraju, a olimpijsku ljepoticu već je prekrio snijeg.



Pored prirodnog snijega koji je padao proteklih dana, tu je i umjetni snijeg koji je napravljen pomoću specijaliziranih topova za vještačko osnježavanje.



Prema podacima Ski centra Bjelašnica-Igman, u akciji je čak 36 topova.



Tokom zimske sezone na Bjelašnici će na raspolaganju biti i dvije staze za noćno skijanje.



Iz firme ZOI'84 saopštili su da je za predstojeću zimsku sezonu spreman i šestosjed koji će, po njihovim riječima, funkcionirati bez ikakvih problema.



Pred početak sezone izvršen je i remont i farbanje svih ski-liftova, a postavljeni su i reflektori na trasi ski-lifta Kolijevka.



Iz ZOI-ja su naveli i da će sve skijaške staze biti spremne već do 10. decembra.





(FENA)