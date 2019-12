Javno komunalno preduzeće 'Vodovod i kanalizacija' (VIK) obilježilo je danas, prigodnim programom, Dan preduzeća i 130 godina postojanja.

Direktor preduzeća VIK Enver Hadžiahmetović kazao je novinarima da je to preduzeće prošlo kroz različite faze i periode, sad je ipak stabilno. Ove kalendarske godine nije, kaže, bilo redukcija vode, a uspostavljen je i projekt Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i krenulo se sa rekonstrukcijom elektroenergetskog sistema i vodovodnog sistema.



- Nadamo se da će to narednih nekoliko godina biti projekt koji će totalno izmijeniti preduzeće VIK, tako i grad - naglasio je.



Precizira da je većina količina vode za potrebe stanovništva u Kantonu Sarajevo iz podzemnih bunara te da je dobrog kvaliteta.



Po njegovim riječima, kvaliteta vode kontrolira se na dnevnom nivou u laboratorijima VIK-a, a laboratoriji koji nadziru njihov rad kontrolu vrše periodično.



- Najvažnije je da nema teških metala, nema elemenata koji ugrožavaju životne funkcije. Sve drugo je u granicama tolerancije, koje je zakon propisao. Možemo piti vodu iz slavine, sigurno je bolja od one što se kupuje - poručio je direktor VIK-a.



Naglasio je da na kvalitetu vode utječe cijevi, koje su uglavnom stare.



- To su cijevi stare pedeset i više godina. Neki dan smo na Mošćanici izvadili trešnjevu cijev, cijev od drvete. To su cijevi koje su amortizirane, ali zato i jesmo uzeli kredit da te najkritičnije cijevi zamijenmo da bi voda dobila i na kvaliteti, ne samo na količini - kaže on.



Ova godine bila je sušna, s nedovoljno padavina, ali bez redukcija vode. U slučaju da sušni period bude i narednih godina, direktor kaže redukcija neće biti 'jer ćemo tražiti dodatne izvore, u smislu količina vode'.



- Količine voda bit će dovoljne, da ne bude redukcija - naglasio je.



Vodovodni sistem opskrbljuje oko 400.000 stanovnika Sarajeva. Glavni resursi su podzemne akumulacije na lokalitetu Sarajevsko Polje - Bačevo, Sokolovići, Stup, sa kojih se obezbjeđuje 90 posto ukupnih količina vode, te 10 vrela i tri filterska postrojenja.





