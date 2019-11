Predsjedniku Vlade Republike Sjeverne Makedonije Zoranu Zaevu večeras je na akademiji upriličenoj u Narodnom pozorištu u Sarajevu uručena Međunarodna nagrada "Isa-beg Ishaković".

Foto: FENA

Iz Komiteta za dodjelu nagrade rečeno je da je Zoran Zaev ne samo značajno unaprijedio odnose u regiji zapadnog Balkana, nego je pokazao snažno političko liderstvo u kontekstu odlučnijeg približavanja regiona Evropskoj uniji i Sjevernoatlantskom savezu (NATO).



U sazivu Komiteta za 2019. godinu učestvovao je značajan broj akademika poput Mirjane Vuković, Vladimira Beusa, Mirsade Hukić, Lidije Licender-Cvijetić, Marine Katnić-Bakaršić, Abdulaha Šarčevića, Dejana Miloševića, Branislave Rađenović, Slobodana Loge, Dževada Juzbašića i drugih.



- Nije moguće znati kako će već naredne godine izgledati politička biografija Zaeva, kao što to nije bilo moguće ni u slučaju prethodnih laureata koji su u godinama, u kojima im je Komitet dodjeljivao nagrade, te nagrade i zaslužili, ali napori, inicijative i rezultati Zaeva u 2019. godini, ostat će nesumnjivo zabilježeni kao pozitivni i historijski vrednovani - navodi se u odluci Komiteta.



Ovogodišnji leureat Zoran Zaev izrazio je zadovoljstvo što je Komitet odlučio njemu dodijeliti, kako kaže, tu važnu nagradu kojom Bosna i Hercegovina odlikuje svoje prijatelje.



- BiH je krenula tražiti prijatelje i pronašla je mene, uz mene pronašla je i moj multietnički narod Sjeverne Makedonije i za mene to znači samo još više jačanje veza među narodima. Ta nagrada za mene je ogromna, nešto što sam samo mogao sanjati - dodao je Zaev.



Budući da zna ko je sve odlikovan tom nagradom i za koje zasluge, Zaev kaže da je njemu to još i veća čast jer je prepoznat njegov rad kao mladog političara, a on upravo radi na izgradnji prijateljstva i razumijevanja.



- Ta nagrada je baš zbog prijateljstva. Sarajevo je simbol za sve građane regiona, prkoseći ratovima i gradeći prijateljstva, u tom multietničkom dijelu Balkana ja sam prepoznat kao prijatelj, a upravo ta prijateljstva su nova nada za bolju budućnost koja se gradi na iskustvima iz prošlosti - naglasio je Zaev.



Predsjednica Komiteta Adila Pašalić-Kreso podvukla je da se nagrada dodjeljuje osobama koje predstavljaju javni, društveni i politički uzor, napominjući da je Zaev upravo političar koji može biti primjer političarima zemalja Balkana.



Pašalić- Kreso i predsjednik Društva utemeljitelja međunarodne nagrade "Isa-beg Ishaković" Amel Suljović, koji se večeras oprostio od te funkcije, dodijelili su Zaevu nagradu.



U umjetničkom dijelu svečanosti učestvovali su orkestar Sarajevske filharmonije predvođen maestrom Dariom Vučićem, dok su kompozicije iz evropske i bosanskohercegovačke kulturne baštine izvele solistice Katarina Kikić, sopran i Vedrana Šimić, sopran.



Svečanosti dodjele nagrade prisustvovali su predstavnici bh. institucija te diplomatskog kora i druge zvanice.



Međunarodna nagrada "Isa-beg Ishaković" dodjeljuje se od 2008. godine, a dobili su je Alija Izetbegović, Ivo Josipović, Kolinda Grabar-Kitarović, Filip Vujanović, Borut Pahor, Heinz Fischer, Recep Tayyip Erdogan, Iveta Radičova, Gjorgje Ivanov te Ilham Alijev.



Nagradu "Isa-beg Ishaković" utemeljilo je Društvo za zaštitu kulturne baštine "Klepsidra", a dodjeljuje se i iz oblasti nauke, umjetnosti, kulturne baštine, domoljublja i sevdaha.





(FENA)