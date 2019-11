Vijeće roditelja JU Zavod 'Mjedenica' traži od svih nadležnih institucija da provjere navode koji su objavljeni u medijima o stanju u Zavodu 'Pazarić' i da se, ako se to ispostavi tačnim, odgovorni hitno procesuiraju i kazne.

Foto: 24sata.info

- Ne želimo da ulazimo u politička opredjeljenja i ciljeve onih koji su to objavili, kao ni to na koje ili koja rukovodstva Zavoda se odnosi. Posebno ne želimo da djeca budu predmet političkih prepucavanja. Djeca moraju biti zaštićena, zaslužuju najbolji mogući odnos i pažnju. Zahtijevamo da se u najskorije vrijeme pronađe adekvatno sistemsko rješenje za rad sa djecom s poteškoćama u razvoju, poštujući najbolje svjetske prakse i konvencije o ljudskim pravima i pravima djece – navodi se.



'Javnost u BiH i Sarajevu, vlasti na svim nivoima, kao i sve one koji su zaduženi za obrazovanje naše djece, njihovu socijalnu i zdravstvenu zaštitu' Vijeće roditelja JU Zavod 'Mjedenica' pita 'Koliko još afera i uznemirujućih snimaka je potrebno da bi zaista, osim što se deklarativno zauzimate za interes djece, to pokažete i u praksi?'.



- Nije sve u novcu i investicijama. Puno toga je u ispravnom odnosu, poštenom radu i saradnji sa roditeljima. Mi, kao roditelji u JU Zavod Mjedenica, činimo sve da u saradnji sa rukovodstvom škole budemo pozitivan primjer da sistem može odgovoriti izazovima koji su pred našom djecom i nama. Zahtijevamo da budemo uključeni u proces donošenja sistemskih rješenja, jer nas se ovo životno tiče - poručili su.



Dodaju da su 'gledajući fotografije koje su u medijima objavljene, za koje se tvrdi da su snimljene u Zavodu 'Pazarić', zgroženi činjenicom da je moguće da se tako nešto događa. Posebno jer se radi o instituciji koja bi trebalo da štiti djecu, koja nisu sposobna zaštititi sebe'.



- Fotografije djece vezanih ruku i nogu kod roditelja izazivaju gađenje i opravdani strah od toga hoće li i njihova djeca jednog dana završiti u Zavodu, u kojem je to praksa - navodi se u saopćenju za javnost Vijeća roditelja Zavoda Mjedenica, u povodu teksta objavljenog u medijima o stanju u Zavodu 'Pazarić'.





(FENA)