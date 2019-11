Saradnja Grada Sarajeva i UNDP-a BiH u okviru "Smart Sarajevo" inicijative danas je krunisana potpisivanjem ugovora sa timovima koji će realizovati projekte u sklopu te inicijative.

Foto: 24sata.info

Time će započeti realizacija odabranih 13 najboljih projekata, koje će u narednih pet mjeseci implementirati kompanije privatnog sektora i organizacije civilnog društva, s ciljem da svojim inovativnim i tehnološkim idejama doprinesu u poboljšanju kvalitete života građana, pogotovo kad je riječ o problemu zagađenja zraka i javnog prevoza.



- Aktivirali smo 1,8 miliona maraka u 13 projekata. Od toga su Grad i UNDP osigurali nešto više od milion maraka, a ostatak su obezbijedili naši današnji partneri - istakao je prilikom potpisivanja ugovora danas u Vijećnici gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka.



Kazao je da je aktuelna gradska administracija od početka mandata postavila kao prioritet razvijanje pametnog grada, primjenu novih tehnologija.



- Za to su dva posebno važna razloga. Prvo ovo je naša pamet i naši stručnjaci, mlade i uspješne kompanije koje razvijaju rješenja za budućnost i, drugo način na koji smo selektirali projekte je izuzetno važan - kazao je Skaka.



Prema riječima rezidentne predstavnice UNDP-a Steliane Nedera, korak je to naprijed u promoviranju interesa, partnerstva između javnog i privatnog sektora, kao i poticanju inovativnog razmišljanja u gradu.



- Digitalizacija i tehnološko unapređenje mogli bi biti moćan alat koji će učiniti gradove otpornijim i boljim - smatra Nedera.



Projekti su se podnosili online putem platforme www.consul.sarajevo.ba. Cijeli proces je bio transparentan, otvoren i vrlo rigorozan. Odabrani su: Enova d.o.o., Udruženje - Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti, Services and Solutions, AXIS Solutions Group d.o.o., Energoinvest d.d., Supermarket d.o.o., STEP foundation, Normal Arhitektura, Deloitte d.o.o. (dva projekta), Ericsson Nicola Tesla d.d., CET Energy d.o.o. (dva projekta).



Inicijativu "Smart Sarajevo" pokrenuli su zajednički Grad Sarajevo i UNDP, a implementira se u saradnji sa Općinom Stari Grad uz podršku nadležnih ministarstava Kantona Sarajevo.



Grad Sarajevo i UNDP BiH zajedno sa privatnim i javnim sektorom i organizacijama civilnog društva udružuju napore u stvaranju pametnijeg, zdravijeg i ugodnijeg "pametnog Sarajeva", saopćeno je iz Grada Sarajeva.





(FENA)