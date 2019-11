Preminuo je profesor emeritus Jusuf Mulić, rektor Univerziteta u Sarajevu od 1991/92. do 1992/93. godine, saopćeno je iz tog univerziteta.

Jusuf Mulić / 24sata.info

Mulić je rođen 1933. godine u Konjicu, završio je Poljoprivredni fakultet u Sarajevu 1957. godine, gdje je izabran za asistenta na predmetu "Troškovi i kalkulacije".



Posvetio se izučavanju agrarne mikroekonomike. Magistrirao je na Univerzitetu u Napulju, a doktorirao na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu. Dobio je više specijalizacija na inozemnim univerzitetima i završio postdoktorantski kurs u klasi profesora Güntera Weinschencka na Univerzitetu Hohenheim u Stuttgartu.



Bio je gostujući docent i profesor na univerzitetima u Italiji i Njemačkoj.



Napisao je veliki broj naučnih i stručnih radova, koji su objavljivani u najuglednijim domaćim i stranim časopisima. Objavio je nekoliko udžbenika i priručnika iz agrarne mikroekonomike i eksperimentalne statistike.



Zabilježen je značajan doprinos Mulića bosanskohercegovačkoj historiografiji. Dugo se bavio istraživanjem podataka o historiji muslimanskog školstva na području Bosne i Hercegovine, od osmanskog zaposjedanja u drugoj polovini 15. stoljeća pa sve do prve decenije nakon Drugog svjetskog rata, kad su sve muslimanske škole, osim Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, zatvorene. To je istraživanje rezultiralo objavljivanjem deset monografija o muslimanskom školstvu.



Od 2000. do 2014. godine objavio je 20 knjiga. Bio je redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu, a na čast profesor emeritusa Univerziteta u Sarajevu promoviran je 2004. godine.



U ponedjeljak, 18. novembra, u sali Rektorata bit će upriličena komemorativna sjednica, a dženaza će se klanjati istog dana u 13.30 na Gradskom groblju „Bare“, saopćeno je iz UNS-a.





(FENA)