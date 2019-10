Operativni tim za praćenje realizacije projekta izgradnje Prve transverzale organizirao je treći radni sastanak o realizaciji zaključaka s prethodnih sastanka, a kantonalni ministar saobraćaja Adnan Šteta kazao je da su u okviru rušenja objekata na trasi Prve transverzale objavljena dva javna poziva za izbor izvođača ovih radova.

Foto: 24sata.info

Prvi javni poziv okončava se 15. oktobra i tada će početi rušenje objekata na dionici od Kranjčevićeve ulice i Ulice Braće Begić, dok se drugi javni poziv završava 11. novembra nakon čega će se izabrati izvođači za rušenje objekata na čitavoj dionici Prve transverzale kako ne bi usporavali dalje radove.



- Sve će se raditi u skladu sa elaboratom i metodologijom rušenja, a prema redoslijedu rješavanja imovinsko pravnih odnosa na pojedinim dionicima - naglasio je ministar Šteta.



Do kraja naredne sedmice, kako je i najavljeno, bit će u potpunosti izmješten depo minibuskog saobraćaja iz Ulice Halida Kajtaza na lokalitet Ali-pašin most uz čišćenje tog prostora, saopćeno je iz Press službe KS.



Iz Direkcije za puteve su istakli da planovi za odabir izvođača radova na prvoj dionici od Tehničke škole do ulice Braće Begića idu po planu, a javni poziv je najavljen za prvu polovinu ovog mjeseca.



Predstavnici Općina Centar su izvijestili o toku aktivnosti na iznalaženju rješavanja pitanja objekata kolektivnog stanovanja na dionici saobraćajnice koji se nalaze u ovoj općini, kao i o drugim procedurama koji se vode u okviru priprema za gradnju.





