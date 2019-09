Gužve na Bjelašnici, ponajviše na Babinom Dolu, koje su ranije ostajale u lošem sjećanju posjetiteljima te olimpijske planine, od ove zimske sezone trebale bi biti stvar prošlosti.

Foto: FENA

- Izgradnjom spojnog puta Hotel Maršal - Donja Grkarica stvoreni su uvjeti da se saobraćaj na Bjelašnici odvija jednosmjerno od Gornje Grkarice, Babina Dola do Donje Grkarice. Ukupna dužina spojnog puta je oko 2200 metara. Na taj način izbjeći će se gužve u samom centru olimpijske planine, pogotovo u dane vikenda i praznika - navodi Pres centar olimpijskih planina.



Imajući u vidu da je u toku i izgradnja podzemne garaže koja će imati kapacitet 100 mjesta, treba očekivati značajno bolje uvjete tokom ove ski sezone na Bjelašnici.



Spomenuta saobraćajnica povezuje dva regionalna puta i to Gornja Grkarica - Pendičići i Gornja Grkarica - Šabići - Sinanovići - Argud.



Teretni saobraćaj će se, također, usmjeravati pravcem Hotel Maršal -Donja Grkarica - Gornja Grkarica i obratno. To će dodatno olakšati saobraćanje.



- Izvođač radova na tom putu je MGBH d.o.o Sarajevo, a nadzor provodi Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Ukupna ulaganja u te svrhe tokom 2019. iznose oko 910.000 KM - ističe se.



Na području Trnova u ovoj godini radi se na više od deset projekata, ukupne vrijednosti tri miliona KM.



Iz Općine Trnovo potvrdili su da privode kraju aktivnosti koje su planirali za ovu godinu i da će, u dobroj saradnji s višim nivoima vlasti, uspjeti napraviti ono što nismo imali dosad kad je u pitanju priprema za zimsku sezonu.



Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta prilikom nedavne posjete izjavio je da je napravljeno dosta, ali će biti napravljeno još do kraja ove građevinske sezone kad je u pitanju općina Trnovo.





(FENA)