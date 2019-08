Gradska Vijećnica od večeras sija u novom ruhu! Jedna od najprepoznatljivih i najznačajnijih sarajevskih građevina, na 27. godišnjicu barbarskog čina njenog paljenja, dobila je novu iluminaciju u skladu sa najboljim svjetskim standardima.

Foto: FENA

Vijećnica ove godine privlači rekordan broj posjetilaca, a sada će u noćnim satima izgledati čarobnije nego ikad.



Tim povodom večeras je na Šeherćehajinoj ćupriji kod Inat kuće održana večer sjećanja „Vijećnica iz inata“, gdje su domaćini bili gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka te rukovodstvo JP Sarajevo d.o.o. Svečanom paljenju nove iluminacije prisustvovali su brojni zvaničnici, javne ličnosti i prijatelji Sarajeva.



Projekt iluminacije je djelo najboljih bh. stručnjaka Srđe Hrisafovića i Jasmine Memić, a Grad Sarajevo je putem svog javnog preduzeća investitor.



- Nekad mi se činilo je nije moguće Vijećnicu učiniti ljepšom nego što jeste. Ali, sada kada vidimo kako svjetlo ta iluminacija iz ruku i ideje majstora Srđe Hrisafovića istakne Vijećnicu na poseban način, jasno je da je ova investicija vrijedila truda. Vijećnica je blago Grada Sarajeva, državni nacionalni spomenik i sada evo postaje i institucija koja živi i opravdava svako ulaganje. Naša je posebna želja bila da ovaj projekt predstavimo na dan sjećanja kada su zločinci htjeli uništiti našu historiju i naš identitet - rekao je gradonačelnik Skaka.



Autor projekta iluminacije dr. Srđa Hrisafović ističe da je Vijećnica jedan od najreprezentativnijih objekata iz austrougarskog perioda.



- Građena je u pseudo-maurskom stilu i svojom grandioznom formom i slikovitom fasadom dominira prostorom Baščaršije. Kao takva tretirana je i u projektu iluminacije. Svjetlom su naglašeni svi detalji koji su bitni u arhitekturi forme; ulazna fasada sa vjencem i krunom te istaci sa stubovima i balkonskim nišama. Sva tri istaka, arhitektonski najvažnija elementa forme, identično su osvjetljena, gdje je naglasak svjetla na visokim stubovima. Glavna fasada sa ulaznom trijemom i stepeništem je prominentna i kao takva naglašena, dok dvije bočne fasade imaju identičan tretman, sa manje generalnog svjetla ali sa osvjetljenim ključnim detaljima fasade – naveo je on.



Pri projektovanju iluminacije Vijećnice specijalna pažnja posvećena je uštedi energije i svjeto zagađenju. Projektanti su uspjeli da osvjetle bitne dijelove fasade, sa usmjerenim svjetlom, bez blještanja i bez nepotrebnog rasipanja svjetla. Tako je postignut traženi efekat iluminacije, ali u okvirima energetske efikasnosti i bez svjetlo zagađenja - kazao je on.



Direktor JP Sarajevo Ensar Eminović navodi da je projekt u cijelosti finansiran iz prihoda Vijećnice koja, sve više postaje, turistička atrakcija.



- Sezona je u punom jeku i očekujemo dobre rezultate. Najvažnije je da nastavljamo čuvanje i unaprijeđenje Vijećnice kao spomenika i institucije – ističe on.





(FENA)