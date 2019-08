Dobra atmosfera, prepune ulice i mnogo događaja obilježili su sedmicu u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Foto: AA

Sarajevo Film Festival (SFF) i ove godine je donio sjajnu atmosferu u Sarajevo, ali i dodatni, veliki broj turista iz različitih zemalja.



Sarajevo Film Festivalom, juče završenim 25. izdanjem, oduševljena je i Sarajka Emina Aganić (75).



"O SFF-u mislim sve najbolje. Ovo je nešto najbolje što može da se desi našem gradu. Dolaze svjetski glumci, odvijaju se različiti događaji. Tokom SFF-a vidimo puno ljudi u gradu, drugačije je. Samo bi se nešto trebalo održavati češće tokom cijele godine", kazala je Aganić.



Sve najbolje o SFF-u kazala je i Hasreta Kadić.



"To je nešto najljepše što se moglo desiti našem gradu. Svake godine je sve bolje i bolje i nadam se da će biti još bolje. Otvaranje je bilo najljepše", izjavila je Kadić.



Riječi hvale o atmosferi i ljudima u Sarajevu imaju i turisti iz različitih zemalja. Barbara Bašić iz Slovenije, u Sarajevo je došla sa prijateljicom. Kako je kazala, ovo je drugi put da je u glavnom gradu BiH.



"Došla sam sa prijateljicom na par dana. Došle smo da vidimo kakav je provod u ovom gradu i kako je sve super tokom SFF-a. Puno je ljudi u gradu, puno dešavanja. Atmosfera je super i super bi bilo da ima više ovakvih događaja, a ne samo tokom ljeta", rekla za Anadoliju Bašić.



Kaže, ljudi u bh. prijestolnicu su ljubazni, otvoreni.



"Puno je kulture i stvari koje čovjek treba da vidi. Svakako ću se opet vratiti ovdje", dodala je Bašić.



Ericka Smill iz Amerike, prvi put je u Sarajevu. Tu je sa kćerkom Annom i prijateljicom Sherill. Reporterska ekipa AA susrela je dok šeta Baščaršijom.



"Sretne smo jer smo došle u vrijeme održavanja Sarajevo Film Festivala, a nismo to planirale. Jako je zabavno. Mnogo je ljudi, uživamo u šetnji, zabavi i hrani. Volimo ljude ovdje. Volimo ova srca koja su na sve strane u gradu. To je jako zanimljivo. Volimo Sarajevo. Ovo je lijep grad i zemlja", poručila je Ericka.





(AA)