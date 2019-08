Direktor Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Nermin Pećanac je u razgovoru za Fenu kazao da je 58.421 osoba na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo. Od toga su 36.732 žene, a 19.589 su mlađe osobe, do 35 godina.

Foto: FENA

Pećanac napominje da i u strukturi mladih do 35 godina većinu čine žene.



Po njegovim riječima, na birou je najviše osoba sa srednjom stručnom spremom, potom kvalifikovanih i nekvalifikovanih radnika i zanimanja i na kraju sa visokom stručnom spremom.



- Diplomirani pravnici, ekonomisti, žurnalisti su na biroma, kad govorimo o visokoj stručnoj spremi. Kada govorimo o zanatima ili srednjoj stručnoj spremi, to su gimnazijalci, frizeri, slastičari...Širok je spektar zanimanja koji se nalazi na evidenciji - navodi Pećanac.



S druge strane, kaže da su najtraženiji doktori medicine.



- Kod doktora medicine imamo problem, nemamo ih na evidenciji, u suštini vrlo malo - istaknuo je Pećanac.



Kao problem je naveo neusklađenost tržišta rada i upisa u obrazovne institucije, te je najavio da će zatražiti sastanak s ministricom obrazovanja kako bi razgovarali o tome.



Kazao je da će u narednom periodu insistirati na startup-ovima, finansiranju programa zapošljavanja iz vlastitih obrta, vlastitih firmi, a pomenuo je i javne radove.



Pećanac smatra da se sa startup-ovima treba "ozbiljnije pozabaviti nego što je to do sada bilo", a prije toga će biti organizirana edukacija ljudi koji žele da krenu u ovaj program.



- Umjesto dosadašnjih 10 hiljada KM, pokušat ćemo davati 20 hiljada KM. Mislim da 10 hiljada nije dovoljno. Mislim da je 20 hiljada sasvim dovoljno da se počne raditi, uz jedan nadzor koji često izostane. Ne možemo samo dati pare i ostaviti ih, kako se snađu. Moramo gledati kako su utrošena sredstva, da li je to finansijski njima isplativo, da li će upotrijebiti ta sredstva u onu svrhu kako smo to htjeli... – kazao je Pećanac, dodajući da je krajnji cilj skidanje sa evidencije, odnosno da se ti ljudi zaposle.



Bitnim je ocijenio i pitanje prekvalifikacije i dokvalifikacije, navodeći da su poslodavci zainteresirani za to. Pećanac je istaknuo da su poslodavci njihov partner, te da s poslodavcima moraju imati saradnju.



Navodeći da Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo provodi oko 15 programa zapošljavanja, posebno je pomenuo da su sada od šest programa tri u realizaciji, a tri će biti vrlo brzo. Oni će koštati oko tri miliona KM, a bit će obuhvaćeno oko 1.000 osoba s evidencije biroa za zapošljavanje.



Kada su u pitanju javni pozivi, istaknuo je kako treba skratiti rokove i prilagoditi uslove.



- Moramo se upitati zašto imamo mali odziv na pozive. Prvo ćemo vidjeti šta je u Službi, da ublažimo malo naše kriterije, ali ne da obesmislimo čitav proces. S druge strane, za ono za šta su nadležni kantonalno ministarstvo i Vlada, njima ćemo uputiti prijedlog da se to malo ublaži i da se skrate rokovi. Nevjerovatno je da imate veliki iznos sredstava koji se prebacuje iz godine u godinu, imate potražnju, imate tržište, a ne znate da potrošite pare - kazao je Pećanac, dodajući kako misli da je problem u rokovima i kriterijima.



Naveo je primjer da je u martu raspisan poziv, a sada će biti realiziran, naglašavajući da je možda za to vrijeme prestala potreba onoga ko je u martu aplicirao i tražio nezaposlene da ih educira ili da ih zaposli.



Ponovio je da treba samo skratiti rokove, te prilagoditi i rokove i kriterije potrebama na terenu.



Napomenuo je da je i do sada bila korektna saradnja Službe za zapošljavanje s poslodavcima, ali da ima prostora da se ona unaprijedi. Također je kazao da imaju podršku kantonalne Vlade i resornog ministarstva.







(FENA)