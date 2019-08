Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine pojačano će provoditi djelimične inspekcijske nadzore u vrijeme trajanja Sarajevo Film Festivala od 16. do 23. augusta.

Foto: 24sata.info

To se odnosi na porezne obveznike u Kantonu Sarajevo, a posebno porezne obveznike koji obavljaju djelatnost ugostiteljstva, trgovine, iznajmljivanja apartmana, stanova, kuća i kreveta.

Inspekcijski nadzori provodite će se u predmetu registracije djelatnosti, prijavljivanja radnika, evidentiranja prometa i izdavanja fiskalnog računa, kao i izvršavanja ostalih obaveza u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH, drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima.

Iz Porezne uprave podsjetili su i građane da su dužni za svaku kupljenu robu ili izvršenu uslugu tražiti fiskalni račun.

Zakonom o fiskalnim sistemima propisana je novčana kazna u iznosu od 50 KM za kupce koji prilikom kontrole ne budu pokazali fiskalni račun inspektoru Porezne uprave FBiH u krugu od 20 metara nakon napuštanja prodajnog mjesta ili mjesta gdje je izvršena usluga.

Stoga, da građani i turisti prilikom inspekcijske kontrole ne bi imali neugodnosti, porezni obveznici su dužni izdavati fiskalni račun za svaku izvršenu uslugu.

Nepoštivanje odredbi Zakona, odnosno za neevidentiranje prometa i neizdavanje fiskalnih računa propisane su visoke novčane kazne, u iznosu od 2.500 KM do 20.000 KM za pravne subjekte, od 1.000 KM do 3.000 KM za odgovornu osobu u pravnom subjektu, te od 3.000 do 10.000 KM za poduzetnike.

Ovakve nepravilnosti mogu biti osnova i za privremeno obustavljanje poslovnih aktivnosti pečaćenjem poslovnih prostorija. Za ponovo učinjene prekršaje obveznika u naredne dvije godine propisana je i mjera izricanja zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do godinu dana.

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH će aktivnost inspekcijskog nadzora provoditi svakog dana u cilju smanjenja sive ekonomije i povećanja porezne discipline.

Iz Porezne uprave Federacije BiH pozvali su sve obveznike da svoje poslovanje usklade sa zakonom, jer je to najsigurniji način poslovanja, saopćeno je.

( FENA)