Grad Sarajevo u saradnji sa Islamskom zajednicom poziva sve sugrađanke i sugrađane na zajedničko obilježavanje Kurban-bajrama uz svečanost koja će okupiti sve stanovnike Sarajeva, ali i goste drugih gradova Bosne i Hercegovine.

Foto: 24sata.info

Sadržaj programa je, kako navode organizatori, pomno pripremljen u saradnji sa Islamskom zajednicom, a bajramska svečanost "U dergjahu mog srca" bit će upriličena prvog dana Kurban-bajrama u 20:30 sati u Titovoj ulici ispred Vječne vatre, gdje su pozvani svi građani.



"Ljepota življenja u Sarajevu posebno se prepoznaje za vrijeme praznika. Ta specifičnost uvijek probudi najdublji dio nas, donoseći iskrenu povezanost sa porodicom, prijateljima i komšijama. Decenije očuvanja tradicijske kulture, inspiracija su za svaki naš novi napor. Posebno se radujem da večernje sate prvog dana Kurban-bajrama provedemo zajedno", istakao je gradonačelnik Sarajeva, Abdulah Skaka.



On smatra kako je u Sarajevu u posljednje vrijeme izražena potreba pojedinaca da destruktivno djeluju na atmosferu u gradu.



"To nije ni osnovano, a ni potrebno. Nažalost, nekima je to jedini način da budu evidentirani u društvu. Upravo zbog toga, želim da ovaj Bajram donese zadovoljstvo u srca naših ljudi, a da bajramske želje i poruke budu primljene. Okupimo se i podijelimo sreću zajedno. Vjerujem u naše jedinstvo, u jedinstvo naših naroda i potrebu da poštujemo i cijenimo ono što je naše", dodao je Skaka.





