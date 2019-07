Pomoć revitaliziranju Sigurne kuće u Sarajevu, te adaptacija životnog prostora za njene korisnice bit će u fokusu predstojećeg gostovanja u glavnom gradu BiH planetarno popularne zvijezde bh. porijekla DJ Solomuna.

Foto: FENA

Kako je saopćeno iz projekta KlabikaXSolomun, sama realizacija ideje počela je 2015. godine kada je planetarno popularni DJ odlučio po prvi put posjetiti prijestonicu Bosne i Hercegovine. Kompletan projekt je zasnovan na humanitarnoj ideji na osnovu koje se Mladen Solomun odriče honorara i zarađeni novac od ulaznica za događaj se investira u dobrotvorne svrhe.



Pomno se biraju lokacije za njegov nastup i to je dio njegovog globalnog autorskog potpisa. Ovogodišnji nastup DJ Solomuna je planiran za 23. augusta, sa ekskluzivnim after partijem po završetku nastupa.



Ovo je njegov četvrti dolazak u Sarajevo, odnosno do sada su realizovana tri događaja od 2015. do 2017. godine. Ti događaji ukupno su trajali 48 sati programa, te privukli više od 4.000 posjetilaca, kako domaćih tako i stranih, čija je podršla generisala iznos od 56.550 KM za donaciju.



Odricanjem od honorara u humanitarne svrhe, u saradnji sa lokalnim organizatorima svake godine realizuje akcije podrške lokalnim udruženjima, omladinskim centrima, dječijim domovima i Sigurnoj kući u Sarajevu kojoj će i ove godine biti usmjerena sredstva za revitalizaciju od prihoda sponzorstva u iznosu od 30.000 KM.



Projekat inovativnog tima Klabike nakon tri uspješne godine je prvi put prepoznat od strane lokalne institucije, a radi se o Turističkoj Zajednici Kantona Sarajevo. Na svojevrstan način organizacija ovako velikog nastupa u centralnom dijelu grada bez ulaznica, zahvalnica je Mladenu Solomunu od Turističke Zajednice KS za sve do sada učinjeno u svrhu podrške Bosni i Hercegovini, ali i pozicioniranju Sarajeva kao atraktivne destinacije na globalnoj mapi muzičke industrije, saop'ćio je tim KlabikaXSolomun.





(FENA)