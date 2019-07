Skupština Kantona Sarajevo donijela je Odluku o osnivanju Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS. Imat će sličnu funkciju kao Prosvjetno-pedagoški zavod, ali s dodatnim zaduženjima.

Foto: Arhiv

Jedan od glavnih razloga za osnivanje ove ustanove je, kako je pojasnila ministrica obrazovanja, nauke i mladih KS Zineta Bogunić, da dosadašnji Prosvjetno-pedagoški zavod (PPZ) nije u potpunosti odgovorio na dinamične potrebe obrazovnog sistema u KS i posljednjih godina egzistira na margini obrazovne zajednice.



Navela je da su prestali obavljati svoj osnovni zadatak, stručni nadzor nad radom odgojno-obrazovnih ustanova i radnika, primjenu nastavnih planova i programa te se posljednjih godina bave samo organizacijom stručnih ispita i takmičenja na kantonalnom nivou.



Stoga će Institut za preduniverzitetsko obrazovanje obavljati studijsko-analitičke poslove, kao što su analize eksterne mature, eksterne evaluacije te predlaganje mjera za budući razvoj obrazovanja i imat će Odjel za analizu i statistiku, a koji je neophodan jer, kako je navela, u KS je provedeno sedam eksternih matura, ali nije urađena ni jedna analiza.



Cilj je i da se pri resornom ministarstvu pojača analitičko-studijski rad jer nedostaju analize, a samim tim nedostaje i predlaganje mjera za poboljšanje.



Također će na Institutu postojati odjeli za savjetodavni rad sa nastavnicima i direktorima, praćenje kvaliteta rada, odnosno, nadzor, te upravno-pravnih poslova.



- Namjera je da to bude javna institucija, bez uplitanja politike, i želim da to bude ekspertna organizacija najkvalitetnijih ljudi iz obrazovanja - kazala je Bogunić.



Zastupnici SKS su mišljenja da Institut ima izuzetan društveni značaj kao krovna organizacija u preduniverzitetskom obrazovanju jer bi trebala pratiti rad i biti podrška predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, obrazovanju odraslih.



Također je i predsjedavajući Skupštine KS Elmedin Konaković naveo da je intencija osnivanja Instituta da se najbolji nastavnici matematike stave na čelo aktiva matematičara, najbolji historičari na čelo aktiva historičara, i to na mandat od četiri do osam godina, a da se poslije toga vraćaju u nastavu, a ne "da se uhljebe ljudi".



- Koncept je da to bude institucija koja će se baviti strukom, sadržajem nastavnih planova, analizom rada prosvjetnih radnika, njihovim ocjenjivanjem, koja će biti stručno tijelo izdvojeno od politike - kazao je Konaković i dodao da oni koji rade u PPZ-u neće ostati bez posla, oni će biti ili u Institutu ili imati mogućnost da ostanu unutar resornog ministarstva i budu raspoređeni na druge poslove.



Zastupnici kluba SDA su bili protiv ove odluke, obrazlažući da je 'odluka' niži akt od zakona, ocjenjujući da je stoga protiv zakona osnovati Institut i da se najprije mora zatvoriti PPZ. Podsjetili su da je intencija i prethodne vlade bila da se PPZ prekvalificira.





(FENA)