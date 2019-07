Na inicijativu Ambasade Republike Turske u Bosni i Hercegovini, danas je na Vilsonovom šetalištu u Sarajevu održana treća po redu "Trka za demokratiju".

Foto: FENA

Kratka ljetna utrka, kojom se promoviraju vrijednosti mira i demokratije, okupila je sudionike iz Bosne i Hercegovine i regije, a organizirana je u sklopu niza manifestacija kojima se obilježava treća godišnjica neuspješnog pokušaja puča u R Turskoj od 15. jula 2016. godine.



Pobjednici ovogodišnjeg izdanja utrke u ženskoj konkurenciji su - Olivera Jeftić, predstavnica Srbije, kojoj je pripalo prvo mjesto, dok su drugu i treću poziciju osvojile Selma Zrnić (Atletski klub - AK "Sarajevo") i Lusija Kimani (AK "Banja Luka").



U muškoj konkurenciji stazu dužine tri i po kilometra najbrže je istrčao Stefan Čuković (AK "Istočno Sarajevo") a drugo i treće mjesto pripalo je kenijcu Stanley Kiprutu i Urošu Gutiću (AK "Bosna").



Dobrošlicu sudionicima utrke poželio je ambasador R Turske u BiH Haldun Koc, podsjećajući da se već treću godinu zaredom održava Trka za demokratiju kojom se obilježava godišnjica pokušaja izdajničkog državnog udara, koji je zaustavljen voljom naroda, te da je to i prilika za odavanje počasti herojima koji su se nesebično žrtvovali u odbrani mira i demokratije.



Uz zahvalnost iskazanu svima koji se se odazvali na poziv turske ambasade, kazao je kako ova već tradicionalna utrka predstavlja još jedan vid solidarnosti i zajedništva između Bosne i Hercegovine i R Turske.



Ambasador Koc je, ujedno, i označio start utrke, te nakon njenog završetka čestitao pobjednicima kojima su uručene medalje i novčane nagrade, kao i svima koji su sudjelovali u utrci.



Kako je novinarima kazala treća sekretarka u Ambasadi R Turske Burcu Cura, utrka je okupila oko 500 takmičara, a njeno organiziranje bit će nastavljeno i u narednim godinama.



Prije početka utrke intonirane su državne himne Bosne i Hercegovine i Turske, te odata počast poginulima prilikom pokušaja puča.



Start utrke bio je ispred Ambasade R Turske u BiH, a ruta kretanja prema hotelu Bristol i zgradi Elektroprivrede BiH, pa do kraja Vilsonovog šetališta, te ja nakon 'okretanja' nastavljena duž cijelog Vilsonovog šetališta do Mosta "Suade i Olge" (Vrbanja most) gdje su se takmičari, također, okrenuli i trčali do cilja – turske ambasade.





(FENA)