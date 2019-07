Nakon perioda veoma visokih temperatura zraka zabilježenih posljednjih dana u Sarajevu, u utorak je došlo do osjetnog zahlađenja i padavina. Za većinu područja u Bosni i Hercegovini izdato je žuto upozorenje zbog padavina i grmljavine.

Foto: AA

Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom dijelu dana, padavine će postupno oslabiti, a mjestimično i prestati. Intenzivnije padavine očekuju se u Hercegovini i jugozapadnim područjima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, a u Hercegovini krajem dana i olujna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 22, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu od 26 do 29 stepeni.



U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom poslijepodneva postupan prestanak padavina. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 20 stepeni. U četvrtak se očekuje pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne moguća je magla i niska oblačnost. Jutarnja temperatura od devet do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni.



U petak se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od devet do 15, na jugu od 14 do 18, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu od 25 do 30 stepeni.



U subotu vrijeme će biti umjereno do pretežno oblačno. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Poslijepodne, sa povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 14 do 18, a najviša dnevna od 20 do 28, na jugu od 26 do 30 stepeni.



U fotogaleriji pogledajte kako su građanke i građani Sarajeva dočekali padavine danas.





(AA)