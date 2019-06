Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu multidisciplinarnim pristupom nekoliko hirurških timova spašena je pacijentica Mela Bajrambašić i njena beba.

Foto: 24sata.info

Na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS, pacijentici je, neposredno nakon carskog reza, urađena visoka amputacija desne noge i rekonstrukcija disekcije aorte. Nakon hirurških zahvata majka i beba su dobro i ubrzo se očekuje da će biti pušteni kući.



Pacijentica je primljena na Kliniku za ginekologiju KCUS 12. juna 2019. godine sa jakim bolovima u desnoj nozi. Ginekolozi su uradili hitni pregled trudnice i ustanovili da je beba ugrožena. Urađena je hitna operacija da bi se dijete pokušalo spasiti. Munjevitom akcijom iskusnog ginekološkog tima to je i urađeno.



- U interesu majke i djeteta odlučili smo uraditi hitni carski rez. Bebu smo odmah prebacili na Kliniku za pedijatriju a, u konsultaciji sa vaskularnim hirurgom, pacijenticu smo hitno prebacili radi daljeg zbrinjavanja u zgradu CMB-a KCUS-a. Izražavam ogromno zadovoljstvo i čestitam svim timovima ljekara i sestara KCUS - navela je doc. dr. Fatima Gavrankapetanović - Smailbegović, direktorica discipline za ginekologiju i porodiljstvo.







Borbu za život bebe preuzela je ekipa sa Odjela neonatologije Klinike za pedijatriju, koja pored reanimacionih mjera, je bebu uvela u induciranu komu i hipotermiju u trajanju od 72 sata. Istovremeno se nastavlja borba za život majke.



Prema riječima doc. dr. Nermira Granova, šefa Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju nakon prijema pacijentice multimodalna dijagnostika je pokazala da se radi o rascijepljenu i raslojavanju aorte cijelom dužinom. Dodatnim analizama je utvrđeno da je desna noga uslijed produžene ishemije nepovratno oštećena, te da iz tkiva desne noge izlaze produkti koji dodatno otežavaju funkciju već ugroženih vitalnih organa.



- Bilo je teško donijeti odluku o modalitetu i algoritmu daljnjeg toka liječenja, jer u literaturi ne postoje opisi niti smjernice za ovakvo iznimno rijetka stanja. Još teže je bilo izaći pred mladu osobu i reći joj da moramo prvo uraditi visoku amputaciju desne noge, a potom neizvjesnu operaciju, gdje su s obzirom na cjelokupnu situaciju, minimalne šanse za preživljavanje. Nakon amputacije desnog ekstremiteta, smo pristupili operativnom zahvatu na aorti. Situaciju je dodatno usložnjavala činjenica da je rascjep počeo u samom korjenu aorte, te da je pored ostalog, zahvatio i lijevu koronarnu arteriju koja najvećim dijelom, ishranjuje srce. Uspjeli smo rekonstruirati i reparirati aortu, te najvećim dijelom sanirati posljedice uzrokovane disekcijom aorte. Dan poslije operacije se pacijentica probudila, a već treći dan se uz pomoć naših fizioterapeuta na odjelu i kretala - rekao je doc. Granov.



On je istaknuo da je disekcija aorte hitno stanje stanje u kardiohirurgiji sa velikom stopom smrtnosti. Prema literaturi 24% pacijenata ne dočeka operatvni zahvat, a operatvni mortalitet je 45 posto.



- Ovo je standardizovana operativna tehnika koja se izvodi na našoj klinici, međutim, po čemu je ovo slučaj izniman, je scenarij, gdje se u istovremeno, dešava najgora noćna mora ginekologu, neonatologu i kardiovaskularnom hirurgu. Uprkos multipliciranom riziku i nepovoljnoj prognozi, samo simultani multidisciplinarni pristup vrhunske kvalitete može polučiti dobar rezultat u ovakvim situacijama, te spasiti dva života - poručio je doc. dr. Granov.



Pacijenticu Melu Bajrambašić iz Sarajeva zatekli smo na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju tokom oporavka.



- Moja velika želja bila je da postanem majka. Kada su mi rekli da sam životno ugrožena i da ću ostati bez noge, te da je neizvijesno da li ću uopće preživjeti, ja sam samo pitala kako je moja beba. Dr. Granov mi je pokazao sliku mog sina kojem sam dala ime Dani. Znala sam od početka šta se dešava, ali sam vjerovala svim doktorima koji su bili u medicinskim timovima. Dr. Granov je moj anđeo čuvar, ali i svi ostali su fenomenalni. Osoblje me pazi kao da sam im neko najmiliji. To je fascinantno kako funkcioniše KCUS, kako svi rade, a čula sam drugačiju priču. Zahvaljući KCUS moje dijete i ja smo živi. Veliko im hvala još jednom - istakla je pacijentica Bajrambašić.



Kako kaže prof.dr. Sebija Izetbegović generalna direktorica KCUS, ovakvi zahvati se samo mogu realizovati u vrhunskim medicinskim centrima u koje već tri i po godine spada i KCUS.



- Sretna sam što su majka i beba preživjeli, jer su bili u životnoj opasnosti zbog pucanje aorte. Ovo je veliki uspjeh za sve nas u KCUS, a najvažnije je što će majka i beba uskoro biti pušteni kući. Ovaj slučaj je pokazatelj kako KCUS timski odlično funkcioniše. Dokazali smo da imamo medicinske timove koji mogu odgovoriti svim kompleksnim operativnim zahvatima. U proteklom periodu smo uradili ogromne pomake u pogledu unaprjeđenja kardiovaskularne hirurgije. Pokazali smo kako treba funkcionisati u izuzetno teškoj situaciji. Sve zdravstvene ustanove trebalo bi da prate trend pozitivnih promjena koje uspješno provodimo u KCUS. Borba protiv korupcije, transparentnost u nabavkama i u radu, kupovina nove opreme, popravljanje uslova boravka bolesnika ali i uslova rada uposlenika su ono što neosporno donosi najbolje rezultate u svim sferama – izjavila je prof.dr. Izetbegović, saopćeno je iz KCUS-a.





(24sata.info)