Vlada Kantona Sarajevo danas je utvrdila Izmjene i dopune budžeta KS za 2019. godinu, te ih, po hitnom postupku uputila prema Skupštini Kantona. Novi Budžet KS, prema utvrđenom prijedlogu, iznosi 1.055.753.000,00 KM, saopćila je Press služba KS.

Foto: FENA

Prema riječima ministra finansija Amela Kovačevića, u rebalans budžeta se krenulo iz više razloga. Prvi je nova projekcija prihoda sa federalnog nivoa do kraja ove godine koja pokazuju 28 miliona više prihoda Kantona Sarajevo u odnosu na trenutni budžet. Tu su i drugi razlozi koji su doveli do izmjena budžeta.



- Neki projekti, kako smo to sagledali u proteklih pet mjeseci, nisu bili spremni za realizaciju, te smo sredstva planirana za njih alocirali na projekte koji su spremniji i koji prate orijentaciju 300 smjernica ove Vlade i Skupštine - istakao je ministar Kovačević.



Ulaskom Univerziteta u sistem trezorskog poslovanja napravljen je pregled njihovog finansijskog stanja i potreba. Novim budžetom, nakon obavljenih dodatnih analiza sa Ministarstvom obrazovanja, biće finansirane dodatne potrebe Univerziteta od oko 1,6 miliona KM kako poslovanje Univerziteta ne bi bilo ugroženo.



Novim sredstvima biće osigurano novih osam miliona KM kako bi se omogućilo finansiranje plata radnika GRAS-a do kraja godine što nije bilo planirano trenutnim budžetom. Takođe, sada je osigurano 13,5 miliona KM za izmirenje troškova vansudskih nagodbi iz radno pravnog odnosa uposlenih u javnom sektoru, te najavljen i novi javni poziv prema uposlenicima da vansudskim nagodbama ostvare svoja prava iz radno pravnog statusa.



Predloženim budžetom se osiguravaju značajna nova sredstva za sektor obrazovanja i to za sufinansiranje predškolskog odgoja u iznosu od dva miliona KM u svrhu ukidanja lista čekanja djece na mjesto u sarajevskim vrtićima. Dodatna sredstva od 1,2 KM su usmjerena i za potrebe rješavanja pitanja edukacije djece sa poteškoćama u razvoju.



Kako je i najavljeno, osigurana su i sredstva za nastavak i okončanje izgradnje zgrade Akademije scenskih umjetnosti u iznosu od dva miliona KM.



Planirana je nabavka medicinske opreme, prije svega nabavka respiratora koji su neophodni u zdravstenom zbrinjavanju mladih i djece u slučajevima epidemija, a komunalna privreda će se opremiti sa novom, različitom opremom u vrijednosti od oko četiri miliona KM u svrhu podizanja kvaliteta svojih usluga.



Više informacija o Izmjenama i dopunama Budžeta KS biće javnosti dostupno kada Skupština Kantona bude o njima raspravljala i odlučivala, navodi se u saopćenju.





(FENA)