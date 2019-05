Nakon što su riješeni imovinsko-pravni odnosi, izmještene instalacije, te izgrađena nova naseljska kanalizaciona mreža, započela je izgradnja sportsko-rekreacionog centra sa bazenima na Dobrinji, jednog od najvećih infrastrukturnih projekata Općine Novi Grad Sarajevo, čija je vrijednost oko 6,6 miliona KM.

Arhiv / 24sata.info

Radi se o vrlo važnom infrastrukturnom projektu čijom izgradnjom će stanovnici najmnogoljudnije općine u BiH prvi put dobiti otvorene bazene s pratećim sportsko-rekreacionim sadržajima, koji će se moći na kvalitetan način koristiti tokom cijele godine.



Samo naselje Dobrinja ima oko 30.000 stanovnika, a ove sadržaje svakako će koristiti i ostali građani, saopćeno je iz Općine Novi grad.



U sklopu sportsko-rekreacionog kompleksa predviđena je izgradnja velikog otvorenog i manjeg bazena za djecu, ali i sportski tereni za odbojku na pijesku i ugostiteljski sadržaji. Nakon ljetnih mjeseci bazen će se tokom zime koristiti kao klizalište, a u ostatku godine to će biti jedna vrsta sportske plohe, gdje će se moći postaviti umjetna trava za sportske sadržaje.



U toku je gradnja objekta kupališta u suterenskom dijelu objekta, gdje će biti smješetena kompletna bazenska tehnika budućeg bazena, postrojenje za prečišćavanje vode i slično.



- Ovo je jedan od najvećih projekata iz programa Pokrenimo Novi Grad zajedno, koji su građani najviše očekivali. Kada smo prvi put spomenuli da ćemo u našem velikom naselju Dobrinja izgraditi bazen i sportsko-rekreacioni centar, tada je to ljudima izgledalo kao nevjerovatna ideja. Međutim, došli smo u fazu kada je počela njegova realizacija, a već od ponedjeljka će krenuti izgradnja same bazenske školjke - kazao je načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić.



Iako je izgradnja bazena bila planirana mnogo ranije, početak radova usporilo je rješevanje imovinsko-pravnih odnosa vezanih za eksproprijaciju zemljišta koja je provedena 1982. godine, a proces na sudu trajao je oko tri godine, što je u velikoj mjeri usporilo početak radova.



Za izgradnju bazena osigurano je oko 2.600.000 KM, od kojih je Općina iz budžeta za prošlu i ovu godinu izdvojila 1,6 miliona, dok je budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu osiguran milion KM. Ugovorom za izgradnju planirano je da radovi traju tri godine, a ukoliko se sredstva obezbijede na vrijeme, projekat će biti završen i ranije.

(FENA)