Na području Kantona Sarajevo u toku prva četiri mjeseca 2019. godine kantonalni inspektori rada su izvršili ukupno 1.453 inspekcijska nadzora nad provođenjem odredaba Zakona o radu FBiH.

Arhiv / 24sata.info

- Shodno provedenim nadzorima, te utvrđenom činjeničnom stanju inspektori su, radi konstatiranih nepravilnosti, izdali ukupno 416 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 248.902 KM. U tom periodu evidentirano je i 150 osoba bez zaključenog ugovora o radu i prijave na obavezne vidove osiguranje - kazala je Feni glasnogovornica Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (KUIP) KS Vildana Brdarić.



Podsjetila je da su tokom državnog praznika 1. i 2. maja inspektori rada vršili pojačane inspekcijske nazore kod većih trgovačkih lanaca, marketa i ugostitelja u Kantonu Sarajevo, a drugog dana praznika i u velikim tržnim centrima.



- Tokom dvodnevnih kontrola inspektori su kod 48 poslodavaca evidentirali da je u 463 poslovne jedinice za dane prvomajskih praznika radilo ukupno 4.957 radnika. Poslodavcima je naloženo da po isplati plaće za mjesec maj 2019. godine, a najkasnije do 30. juna 2019., dostave inspektorima na uvid dokaz o uvećanju plaće radnicima koji su radili na dane praznika - kazala je Brdarić.



U slučaju da to ne učine, kako je kazala, poslodavci i odgovorne osobe kod poslodavca će biti prekršajno kažnjeni u skladu sa odredbama Zakona o radu FBiH, koji u ovim slučajevima propisuje novčanu kaznu od 1.000 do 3.000 KM za pravna, odnosno od 2.000 do 5.000 KM za odgovorne osobe.



Zakon o radu FBiH ne zabranjuje rad u vrijeme praznika, već propisuje da radnik ima pravo na povećanu plaću za rad, u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.

(fena)