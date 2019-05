Ovo je prvi sporazum koji su potpisali resorno ministarstvo i dva gradska prijevoznika.

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta, te predstavnici KJKP „Gras“ i „Centrotrans – Eurolines“ jučer su potpisali sporazum o saglasnosti prihvatanja kupona za penzionere u svojim vozilima bez obzira da li su kuponi izdati od „Grasa“ ili „Centrotransa“, ne uslovljavajući korisnike dodatnim troškovima i procedurama.



Penzioneri, koji čine gotovo polovinu svih korisnika mjesečnih kupona u Kantonu Sarajevo, njih oko 40.000 su prva kategorija koja će moći koristiti jedinstven kupon za oba gradska prijevoznika.



Nakon ove prve etape, dogovoreno je da slijede đaci, studenti, nezaposleni i ostale kategorije.



- Nadam se da je svima sada jasno da je ova Vlada dovoljno zrela i hrabra da u svom mandatu adresira jedno od ključnih pitanja za sve građane Kantona Sarajevo, a to je javni gradski prijevoz. S druge strane, ovaj sporazum još jednom pokazuje da smo i Vlada koja želi da razgovara i kreira rješenja koja uzimaju u obzir sve uključene strane koliko i kad je to moguće - izjavio Šteta nakon potpisivanja sporazuma.



Sporazum je rezultat pregovora ministra Štete nakon izražene zabrinutosti dijela uposlenika „Grasa“ odlukom Vlade Kantona Sarajevo da građanima omogući izbor prijevoznika uz jedinstvenu mjesečnu kartu za javni prijevoz.



Šteta je naglasio da je resorno ministarstvo na čijem je čelu, opredijeljeno za poboljšanje stanja u javnom linijskom prijevozu putnika na području Kantona Sarajevo.



Radi se o privremenim mjerama do puštanja tarifnog sistema i elektronske naplate karata od 1. decembra 2019., saopćila je Press služba KS.





