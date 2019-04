Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine najavio je za subotu, 11. maja, mirni protest članstva u Sarajevu.

Ako do tada ne budu riješeni zahtjevi doktora, protest će biti uvertira za masovniji, generalni štrajk u Federaciji BiH, najavio je na pres-konferenciji predsjednik sindikata dr. Rifat Rijad Zaid.



Uzrok nezadovoljstva je, po njegovim riječima, što ovaj sindikat ne može potpisati novi kolektivni ugovor iz vlastite branše nakon isteka starog budući da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, odnosno Vlada FBiH, odgađa da vrati reprezentativnost tom sindikatu.



Posljedica nepotpisivanja kolektivnog ugovora je neriješen radno-pravni status doktora, što je problem koji u ovom slučaju pogađa sarajevske i tuzlanske ljekare i direktno dovodi u pitanje njihov ostanak u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, a time utiče i na zdravstveni sistem, obrazložio je Zaid.



Protest 11. maja neće ugroziti pacijente, rekao je također ovaj sindikalac, jer će zdravstvene ustanove raditi prema uobičajenom režimu vikenda.



- Ako doktori neće imati svoj kolektivni ugovor, to će neumitno dovesti do osipanja kadra iz zdravstvenog sistema - riječi su Rifata Rijada Zaida.



Kako je najavio, protest će početi na trgu gdje je sjedište institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a potom će biti nastavljen ispred zgrade u kojoj je sjedište Parlamenta Federacije BiH. Jedino što ga može spriječiti je eventualna odluka nadležnih da udovolje zahtjevima doktora.





