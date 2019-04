Na bosanskohercegovačkoj olimpijskoj planini Bjelašnici je danas organizirana velika akcija čišćenja.

Foto: 24sata.info

- Na Bjelašnici ćemo čistiti šire područje Babinog dola, očistit ćemo parkinge i prilazne puteve - kazao je Feni koordinator akcije "Let's Do It" Junuz Elkaz.



On je naglasio da je Bjelašnica imala rekordnu sezonu po broju manifestacija i posjetilaca ali je, kako je kazao ostala i rekordna količina otpada.



- Inicijativa za ovu akciju je potekla od ljudi koji svakodnevno posjećuju Bjelašnicu, koji dolaze tokom zime na skijanje i druge zimske sportove, tako i biciklista i onih koji posjećuju Bjelašnicu tokom ljeta - kazao je Elkaz.



Dodao je da u današnjoj akciji čišćenja učestvuju ljubitelji Bjelašnice, a organizator je "Let's Do It" projekat koji će kordinirati samom akcijom.



- Akciji su se priključili Skijaški savez sa skijaškim klubovima, ZOI 84, "Let's Do It", Općina Trnovo sa svojim komunalnim preduzećem, tako da mislim da ćemo imati uspješnu akciju. Svi ćemo uraditi nešto dobro za Bjelašnicu a i općenito za BiH - kazao je Elkaz.



U akciji je trenutno ukupno oko 150 učesnika, ali kako je kazao Elkaz, ljudi stalno pristižu tako da se očekuje da će taj broj biti veći.



Akcija čišćenja Bjelašnice organizirana je na poziv grupe građana pod nazivom "Inicijativa za Bjelašnicu", u saradnji s organizacijom "Let's Do It", kompanije ZOI'84 i Infinity.





(FENA)