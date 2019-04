Grad Sarajevo i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini danas su predstavili projekt "Sarajevo bez mina do kraja 2020." u okviru kojeg će osam kvadratnih kilometara u općinama Stari Grad Sarajevo, Istočni Stari Grad, Vogošća, Novi Grad Sarajevo i Istočna Ilidža biti očišćene od tih ubojitih sredstava.

Foto: FENA

Ambasador SAD-a Eric Nelson izrazio je ponos što su SAD glavni donatori tog projekta, ističući da je to najveća pojedinačna donacija za projekt u posljednjih deset godina.



Ta sjajna inicijativa, smatra Nelson, ima za cilj da Sarajevo i Istočno Sarajevo očisti od ratne zaostavštine koja ometa pomirenje i razvoj.



Nelson je kazao da je postignut značajan napredak u deminiranju BiH, da je očišćeno više od 3.000 kvadratnih kilometara te da je ostalo oko 2 posto sumnjivih opasnih područja.



- Ali ipak, BiH je i dalje evropska zemlja najviše pogođena problemom mina, koje prijete da ponovo donesu bol i štete koje nanosi rat - smatra Nelson.



Istakao je da većina zemalja u svijetu obilježava Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina na apstraktan način, ali da su građani BiH itekako svjesni užasa i tragedije koje izazivaju mine.



- Naš imperativ je da se prevaziđu ideološka i retorička 'minska polja' koja ne daju da građani u sebi nađu mir koji zaslužuju, kao i snagu i hrabrost da idu dalje - poručio je.



Ambasador je naglasio da su SAD posvećene stabilnosti BiH, jer su zemlja koja je najveći donator u oblasti humanitarnog deminiranja te da su do sada uložili više od 115 miliona dolara u deminiranje i smanjenje zaliha konvencionalnog naoružanja i municije u cijeloj BiH.



Najavio je da će naredne sedmice posjeti Glamoč u kojem se provodi njihov program uništavanja naoružanja i municije.



Kao ambasador zemlje koja je članica NATO saveza, Nelson je odao priznanje pripadnicima Oružanih snaga BiH te poručio da je iskustvo koje su stekli primjenjuju u misijama očuvanja mira, borbe protiv terorizma u Iraku i Afganistanu i regionalnim vježbama NATO saveza poput one u Srbiji 2018. godine.



Pozvao je bh. lidere da izdvoje sredstva kojima bi omogućili da OSBiH proglase sve zajednice u BiH bez mina.



- Amerika ostaje partner BiH u važnom poslu osiguranja trajnog mira i nastavit ćemo investirati kako bi smo izgradili skladnu i prosperitetnu budućnost u BiH - zaključio je ambasador Nelosn.



Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka istakao je da je plan da Sarajevo očiste od mina do 2020., a cijelu BiH 2025. godine.



- Cilj je da pretražimo sumnjiva područja u pet općina. U Sarajevu se razvija turizam i vrlo je važno da otklonimo bilo kakvu sumnju da postoje minirani dijelovi - naglasio je Skaka.



Direktor Centra za obuku pasa za otkrivanje mina u Bosni i Hercegovini (MDDC) Nermin Hadžimujagić istakao je da će oni vršiti radove u deminiranja te da procjenjuje da se na tim područjima nalazi nekoliko stotina neeksplodiranih ubojitih sredstava.



- Siguran sam da će implementacija projekta biti veliki korak naprijed u postizanju cilja, a to je da BiH bude očišćena od mina do 2015. godine - zaključio je.





(FENA)