Nekadašnji legendarni portugalski nogometaš Luis Figo stigao je danas u Sarajevo, a nakon što je ručao u centru grada izdvojio je svoje vrijeme i govorio za bh. medije.

Figo je poručio kako je prvi put u glavnom gradu Bosne i Hercegovine te da je došao na poziv gradonačelnika Skake.



"Sretan sam što sam došao, sjajno je posjetiti ovu zemlju. Nadam se da ću bolje upoznati grad jer sam tek danas stigao. Posjetit ću i gradonačelnika u njegovom uredu. Od ranije znam da ste zemlja sporta i nogometa", rekla je bivša zvijezda Real Madrida i Barcelone. Nije želio komentarisati nastupe svojih nekadašnjih klubova budući da nije korektno da to uradi kao uposlenik UEFA-e.



Figa su novinari pitali i o rivalstvu između Cristiana Ronalda i Lionela Messija.



"Oni su dva najbolja igrača na svijetu. Cristiano je Portugalac pa je teško izabrati ko je bolji. Mi smo ponosni na njega. Najbolje je uživati u majstorijama obojice", rekao je Figo.



Spomenuo je i Miralema Pjanića te špekulacije o prelasku u Real Madrid.



"Igra u velikom klubu sada, u Juventusu. Sjajan je igrač, normalno je da postoji interes za njega, sve je pitanje odluke. Morate pitati njega da li želi promijeniti klub. Kao što sam rekao, svi veliki klubovi žele imati odlične igrače", poručio je Figo, prenosi Klix.ba.



Podsjetimo, planetarno poznati nogometaš u Sarajevo je došao na poziv gradonačelnika Sarajeva Abdulaha Skake na Međunarodni sastanak tour operatera.



Grad Sarajevo je od četvrtka do ponedjeljka domaćin 1. međunarodnog sastanka tour operatera "Meet Up Sarajevo", zbog čega je pristigao veliki broj agencija i tour operatora iz cijelog svijeta.



Ideja konferencije je okupiti utjecajne turističke operatere i putničke agencije, predstaviti im turističku ponudu Sarajeva i BiH te pomoći lokalnim agencijama i hotelijerima da se direktno povežu s međunarodnim kompanijama i sklope nove ugovore te učine grad Sarajevo još atraktivnijom turističkom destinacijom.





