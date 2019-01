Radovi na gradnji nadvožnjaka preko željezničke pruge, najzahtjevnijeg dijela projekta IX transverzale, koji treba spojiti ulice Safeta Zajke i Džemala Bijedića u općini Novi Grad, odvijaju se planiranom dinamikom.

Foto: FENA

Radovi koji se izvode na dijelu trase Prve transverzale, od kružnog toka kod benzinske pumpe Gazprom do ulaza u prvi portal u sarajevskom naselju Šip, bit će okončani u narednih 18 mjeseci.



Gradilišta je danas obišao ministar saobraćaja KS Adnan Šteta sa direktorom Direkcije za puteve KS Selmirom Kovačem, te predstavnicima firmi izvođača radova.



Trasverzala IX je saobraćajnica koja je izgrađena od Mojmila, preko Alipašinog Polja, ulicom Ive Andrića do raskrsnice s ulicom Džemala Bijedića, a novi planirani dio pružat će se do predviđenog kružnog toka na spajanju ulica Safeta Zajke i Smajila Šikala, navedeno je tokom današnjeg obilaska.



- Ovo je jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata, jer spaja dva dijela ove općine, tačnije ulice Džemala Bijedića i Safeta Zajke. Planirano je da nadvožnjak bude završen u aprilu ove godine, nakon čega se nastavljaju radovi na kružnom toku i spajanju krakova, tako da će Općina Novi Grad u toku naredne godine biti povezana u jednu cjelinu - istakao je ministar Šteta.



Istakao je da postoji mnogo projekata koji se realizuju, zbog čega će Kanton Sarajevo na proljeće biti veliko gradilište, pa apeluje na građane da budu strpljivi zbog eventualnih gužvi koje će nastati tokom izvođenja radova.



Programom javnih investicija Kantona Sarajevo za period 2017 – 2019. godina predviđena je realizacija tog projekta u ukupnom iznosu od 19.450.609 KM, saopćeno je iz Pres-službe KS-a.





(FENA)