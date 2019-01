Projekt realizacije zimskog olimpijskog festivala za mlade (EYOF) važan je za Grad Sarajevo s aspekta promocije sportskih vrijednosti i mladih generacija ljudi koji će vjerovatno u budućnosti biti bh. prvaci u različitim disciplinama, izjavio je gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka na današnjem druženju s medijima.

Druženje predstavnika Grada Sarajeva i EYOF-a s medijima upriličeno je na Trebeviću, a na taj način obilježen je početak medijske kampanje koja ima za cilj širenje vrijednosti olimpizma i predstavljanje zimskog evropskog olimpijskog festivala koji će od 9. do 16. februara biti održan u Sarajevu i Istočnom Sarajevu.



EYOF u Sarajevu i Istočnom Sarajevu će najvjerovatnije biti najmasovniji u historiji tog takmičenja, s obzirom na to da je učešće već potvrdilo 46 zemalja s 1.086 sportista i oko 750 članova delegacija, a Skaka naglašava da će za Grad Sarajevo biti izuzetno važan i s političkog aspekta jer ga realizuju dva grada koja žele pokazati da su sposobna zajedno realizirati projekte i ponovo probuditi olimpijski duh.



- Pripadam generaciji koja se nažalost ne sjeća 1984. godine, Zimske olimpijade u Sarajevu i olimpijskog duha koji je tada vladao, ali vjerujem da zajedno zaista možemo novim sadržajima stvoriti nova sjećanja kao što su ceremonija otvaranja igara, ponovno paljenje olimpijskog plamena u Sarajevu, a da će to sve biti okidač na pozitivnu energiju i procese koje će Grad Sarajevo voditi u budućnosti – izjavio je gradonačelnik.



Naglašava da će poseban trenutak biti ponovno paljednje olimpijskog plamena na Koševu i rukovanje maskota olimpijskih igara 1984. godine "Vučka" i EYOF-a 2019. "Groodvyja", u čemu će biti mnogo simbolike.



EYOF predstavlja najveći sportski olimpijski festival za mlade sportiste između 14 i 18 godina, a tokom EYOF-a takmičenja će biti održana u osam disciplina, odnosno osam sportova raspoređenih na sedam borilišta.



Direktor EYOF-a 2019 Senahid Godinjak ističe da gradovi Sarajevo i Istočno Sarajevo trebaju poslati poruku u svijet, da su u tom trenutku centar mladih Evrope. Rekao je da se organizatori trenutno nalaze u finalnim pripremema za manifestaciju.



- Pored završnih uređenja na borilištima privodimo kraju i organizaciju smještaja ekipa, pripreme u organizaciono-tehničkom aspektu, prevoza takmičara, medicinskog obezbjeđenja. Očekujemo da će više od 6.000 ljudi biti akreditovano za EYOF – kazao je Godinjak.



Alpski sportovi i discipline iz alpskog programa će biti održani na olimpijskim planinama Jahorini i Bjelašnici, biatlon takmičenje će biti održano na Dvorištima, cross country na Igmanu, a snowboarding na Bjelašnici. U Olimpijskoj dvorani “Juan Antonio Samaranch” će biti održan turnir u hokeju, u Skenderiji takmičenje u umjetničkom klizanju i brzom klizanju, a na Palama, u dvorani “Peki” bit će takmičenje u karlingu.

