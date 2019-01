Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka smatra da gradovi postaju sve važniji za život ljudi, posebno glavni gradovi, te svjesni toga sve politike Gradske uprave usmjerene su ka ispunjavanju zadaće koju Sarajevo kao prijestolnica Bosne i Hercegovine ima.

Foto: FENA

- Grad Sarajevo se pozicionirao kao lider u mnogim razvojnim projektima, regionalnoj saradnji, jačanju turističke ponude, očuvanju kulturno-historijskog blaga, saradnje i uvezivanja – kazao je gradonačelnik u intervjuu za Fenu.



Istakao je da će u februaru biti održana najveća sportska manifestacija od sarajevske olimpijade a to je Evropski olimpijski festival za mlade EYOF, koji će vratiti olimpijskih duh u Sarajevo.



- Riječ je o sportskom natjecanju na kojem će učestvovati više sportista nego što ih je bilo na ZOI ’84. Učesnici dolaze iz 46 država, a spremamo spektakularno otvaranje na Olimpijskom stadionu "Asim Ferhatović Hase". Taj trenutak kada se rukuju Vučko i Goodvy i kada se upali olimpijski plamen stvorit će, vjerujem, najljepše uspomene za novu generaciju koja se ne sjeća ZOI ’84 – rekao je gradonačelnik.



Grad Sarajevo je jedna od prvih institucija koja je usvojila budžet, što najbolje potvrđuje da je prepoznat trud, rad i vizija Gradske uprave, a s tim skromnim budžetom u odnosu na srednji i viši nivo vlasti ostvaruje izuzetno značajne pozitivne efekte.



Investicije u turizam, obnovu kulturno-historijskih spomenika, uređenje grada, promociju pozitivnog imidža, su pozitivno doprinijele ekonomskom rastu, što potvrđuju egzaktni podaci i studije.



- Sarajevo prednjači u pogledu turističkog rasta, koji cijela država bilježi. Prema relevantnim međunarodnim podacima BiH je u svjetskom vrhu po brzini turističke ekspanzije - naglasio je Skaka.



Tome značajno doprinose i projekti koje Grad realizira kao što je otvaranje Trebevićke žičare, koja je zabilježila više od 800.000 pojedinačnih vožnji, što je daleko više i od nekih najoptimističnijih prognoza i planova, "skoro dvije trećine svih turista koji dođu u Sarajevo se provoza žičarom".



Gradonačelnik kaže da je tokom protekle godine Grad Sarajevo realizirao i pokrenuo više od 26 vrlo konkretnih, važnih projekata, od izgradnje i obnove infrastrukture, mostova, obnove sarajevskih česmi, čišćenja i obnove fasada, izgradnje turističke infrastrukture na Trebeviću do iluminacije važnih objekata u centru grada.



- Građani imaju razloga da traže više i bolje, a naša je obaveza da stalno napredujemo i radimo u njihovu korist. Uvjereni smo da treba nastaviti putem investicija, iskorištavanja svih ogromnih kapaciteta koje imamo, zaštite i očuvanja naslijeđa i građani će osjetiti napredak – naglasio je gradonačelnik Skaka.



Moram istaći, dodao je on, da je Grad protekle godine počeo značajno koristiti i sredstva iz evropskih fondova, a projektni timovi su povukli više od 2,5 miliona KM međunarodnih sredstava.



To je samo početak, naglašava Skaka, ali je značajno da se stvaraju reference na bazi kojih će se kasnije povlačiti mnogo više novca iz evropskih fondova. To je velika prilika koju nećemo propustiti, smatra gradonačelnik.



Grad Sarajevo je započeo niz aktivnosti usmjerenih u razvoj kulture, te će u tom smislu do kraja ovog mandata biti započeta izgradnja objekta muzeja "Ars Aevi", a gradonačelnik kaže da to jeste ambiciozno, ali je realno i moguće.



Pri kraju je projekt završetka izgradnje Olimpijskog muzeja kao jednog od simbola grada Sarajeva, radi se i na otvaranju muzeja Mersada Berbera u starom dijelu grada, a u planu je i realizacija idejnog projekta za muzej Safeta Zeca, koji je "najveći živući umjetnik i zaslužuje da zbirka njegovih djela nađe trajni smještaj".



Bit će nastavljena realizacija započetih radova na Bijeloj tabiji, a završen je projekt iluminacije Muzeja Alija Izetbegović.



Također, izrađen je elaborat da se prostor kod Latinske ćuprije (historijsko mjesto na kojem je ubijen austrougarski prijestolonasljednik Franc Ferdinand) proširi. Zatraženo je da se ukine parking prostor i napravi šira pješačka zona, a u planu je i da se taj dio zatvori za saobraćaj i da bude pješačka zona kako bi se turisti i građani mogli okupljati.



- Nova 2019. godina za nas znači šansu za realiziramo planirane projekte i sagledamo nove ideje da bi uljepšali grad i život u njemu – kazao je gradonačelnik Sarajeva u intervjuu za Fenu.





(FENA)