Protestna šetnja ''Pravda za Dženana'' okupila je večeras u Sarajevu oko 300 učesnika koji su šetnjom od Trga djece Sarajeva do Sebilja na Baščaršiji poslali poruke kojima zahtijevaju da se rasvijetli smrt Dženana Memića.

Foto: FENA

Mirnom šetnjom su, kao i ranije, zatražili da pravosudne institucije dođu do istine, ali je ovaj put skup u Sarajevu bio i podrška za okupljanje u Banjoj Luci ''Pravda za Davida''.



- Glavna poruka je da Davor i ja dođemo do pravde, ja 1.050 dana tražim pravdu. Sve je očito, ne znam šta još trebam uraditi da dođem do pravde - kazao je novinarima Dženanov otac, Muriz Memić.



Istakao je da neće odustati, a da će na ulice izlaziti sve dok ne dođe do cilja.



- Bez podrške ljudi, zbog Dženana i druge djece, ne mogu - naveo je Memić te izrazio nadu da će pravosudne institucije ipak uraditi svoj posao.



Učesnici protestne šetnje uzvikuju ''Pravda'', što je i glavna parola.





(FENA)