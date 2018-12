Narednih dana u centru Sarajeva doći će do izmjena u režimu saobraćaja zbog priprema za novogodišnje koncerte, odnosno dočeka Nove godine ispred „Vječne vatre“.

Foto: 24sata.info

Na osnovu rješenja Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, u periodu od 28. decembra ove godine kada počinju pripreme do 2. januara 2019. privremeno će dolaziti do izmjena u odvijanju saobraćaja u ulicama Mula Mustafe Bašeskije, Maršala Tita, Mehmeda Spahe, Kaptol, Radićeva, Trampina, Kulovića i Reisa Džemaludina Čauševića.



U ponedjeljak, 31. decembra od 16.00 do 06.00 sati 1. januara, zatim u utorak, 1. januara od 16.00 sati do 8.00 sati 2. januara, prije početka i za vrijeme održavanja koncerata bit će zabranjen saobraćaj za motorna vozila (osim vozila predviđenih Zakonom o osnovama sigurnosti saobraća na putevima u BiH ) u ulici Mula Mustafe Bašeskije na dijelu od spoja sa ulicom Niže Banje do spoja sa ulicom Maršala Tita i u ulici Maršala Tita od spoja sa ulicom Mula Mustafe Bašeskije do raskrsnice sa ulicom Koševo i ulici Radićeva od raskrsnice sa ulicom Branilaca Sarajeva do raskrsnice sa ulicom Maršala Tita, sa usmjeravanjem saobraćaja u alternativne pravce.



U tom periodu najavljena je i zabrana saobraćaja za motorna vozila u ulici Dalmatinska od raskrsnice sa ulicom Maršala Tita do raskrsnice sa ulicom Mehmeda Spahe, kao i u ulici Kulovića od raskrsnice sa ulicom Maršala Tita do raskrsnice sa ulicom Branilaca Sarajeva.





(FENA)