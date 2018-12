Glavni grad Bosne i Hercegovine i ove godine tokom novogodišnjih praznika posjetit će veliki broj turista.

Foto: 24sata.info

Tokom tradicionalnog dočeka Nove godine na otvorenom, Sarajlije i turisti će uživati u koncertima regionalne zvijezde Hari Mata Harija, Bombaj štampe i ansambla "MuzikArt".



Noć uoči dočeka Nove godine, 30. decembra Omladinski orkestar "MuzikArt" će ispred sarajevske katedrale "Srca Isusova" izvesti poznate klasične kompozicije i splet evergreen pjesama. Sarajlije, turiste i goste grada u Novu godinu uvešće Hari Mata Hari uz svoje poznate hitove. Koncert i doček Nove godine ovoga puta održaće se ispred Vječne vatre u centru grada. Za 1. januar 2019. na istoj lokaciji planiran je koncert Branka Đurića Đure i benda Bombaj štampa.



Kapaciteti sarajevskih hotela se očekuju da budu popunjeni, a turisti će moći uživati i na olimpijskim planinama koje se nalaze u neposrednoj blizini Sarajeva.



- Grupacija hoteli Europe tradiconalno organiziraju doček Nove godine na visokom nivou - kazao je Feni vlasnik ove hotelske grupacije Rasim Bajrović.



Prema njegovim riječima, u hotelu Europe doček Nove godine bit će organiziran tradicionalno na najvišem mogućem nivou. Goste će zabavljati Igor Vukojević i do sada je prodato oko 70 posto karata. U hotelu Holiday tokom novogodišnje noći predviđen je nastup Nihada Alibegovića i gostiju iznenađenja, a do sada je prodato 80-90 posto karata. U oba hotela gosti će uživati u gala večeri na bazi švedskog stola.



- Naša grupacija je trenutno popunjeno 70-80 posto tako da imamo još 20-ak posto slobodnih smještajnih kapaciteta. Kada su karte u pitanju prodali smo 70-80 posto karata, ali ima jos mjesta - kazao je Bajrović.



Naglasio je da tokom nogodišnjih praznika gosti tradionalno u prosjeku ostaju dvije-tri noći.



- Posljednje tri godine zbog velike organizacije dočeka Nove godine u Sarajevu imamo puno veću posjetu gostiju. Svi smještajni kapaciteti u zadnje tri godine tokom Nove godine su popunjeni, tako da mislim da će i ove godine svi smještajni kapaciteti biti bukirani - kazao je Bajrović.



I hoteli Hills i Hollywood tradicionalno organiziraju svečanu proslavu povodom dočeka Nove godine.



- U hotelu Hills gosti će dočekati Novu godinu uz muzičku zvijezdu Halida Bešlića. Cijena dočeka je 200 KM u all inclusive varijanti . U hotelu Hollywood ove godine gosti će zabavljati Faruk Duran, a cijena dočeka je 100 KM uz all inclusive varijantu - kazao je Feni brend menadžer oba hotela Emir Glogić.



Naglasio je da je Sarajevo je ove godine opet centar regije i trenutno po upitima traži se soba više, te da gosti u prosjeku ostaju tri do pet dana ovisno o obavezama.



U hotelu Hills i Hollywood gosti uživaju u dodatnim sadržajima, kuglani, bilijaru, pikadu, Wellness & spa centru, Fitness centru ili u dječijoj igraonici Kinderland.



- Nakon proslave većina gostiju tokom dana boravi u centru grada, jedan dio gostiju posjeti i planinske ljepotice Bjelašnicu, Igman i Jahorinu. Ipak, Sarajevo je poznato po tradicionalnoj sofri, a najviše i po ćevapima bez kojih turisti sigurno neće napustiti glavni grad BiH - kazao je Glogić.



Kako su Feni kazali iz Olimpijskog centra Jahorina, ovaj Centar je u potpunosti spreman za doček Nove godine, i kada su u pitanju skijaši, ali i oni koji na Jahorinu dolaze isključivo zbog zabave i dobrog provoda.



- Sve jahorinske staze su odlično uređene sa najboljom kombinacijom prirodnog i vještačkog snijega, a u planu OC Jahorina je da tokom novogodišnjih praznika kompletno skijalište bude u pogonu. Skijašima će na raspolaganju biti 40 km staza i sve instalacije koje su ukupnog kapaciteta 13.000 skijaša na sat - kazali su.



Na Jahorini svi kapaciteti, hotelskog i privatnog smještaja su 100 posto popunjeni, a cijena smještaja u novogodišnjem terminu u hotelu Bistrica na Jahorini iznosi 86 KM po osobi.



Povodom proslave novogodišnjih praznika OC Jahorina organizira veliki solistički koncert Lepe Brene 29. decembra, a 30. decembra će sve goste hotela Bistrica zabavljati Nikola Rokvić.



Iz OC Jahorina naglašavaju da je interesovanje za boravak na Jahorini za vrijeme novogodišnjih praznika povećano u odnosu na prethodne godine, te da su već početkom decembra svi smještajni kapaciteti na Jahorini bili u potpunosti popunjeni.



Gosti su za Jahorinu zainteresirani iz mnogo razloga, a to su odlično pripremljene ski staze i oganizirani zabavni sadržaj u ugostiteljskim objektima te koncerti . Posjetiocima je uvijek na raspolaganju odlična wellness i gastro ponuda koja takođe jedna od dobrih karakteristika Jahorine.



Gosti na Jahorini za vrijeme novogodišnjih praznika u prosjeku ostaju od pet do sedam dana.



- Jedna od većih prednosti Jahorine ja blizina Sarajeva i međunarodnog aerodroma, te su gosti posebno zainteresirani za posjetu mjestima kulturno-istorijske važnosti za BiH - kazali su u OC Jahorina.



Na olimpijskoj planini Bjelašnici, kako su Feni kazali iz KJP ZOI '84, svi ljubitelji snijega će osim skijanja moći da uživaju i u koncertu grupe "Bijelo dugme" koji će biti održan 29. decembra, a povodom otvorenja Zimske turističke sezone i 35. godišnjice ZOI'84.



Mnogobrojne hitove izvodit će Alen Islamović, Mladen Vojčić Tifa te Goran Bregović Brega sa svojim orkestrom. Koncert nosi naziv "Hajdemo u planine" po pjesmi koja je korištena kao promotivna pjesma KJKP ZOI'84 1986. godine. Zvijezda promotivnih spotova bio je Branko Đurić Đuro. Organizatori su Altermedia, izvršni producent Faruk Drina, a pokrovitelji koncerta su KJP ZOI'84 i Turistička zajednica KS i Općina Trnovo.



Svi kojima se sviđa ova bh olimpijska planina mogu smještaj potražiti u jednom od hotela koji se nalaze na Bjelašnici kako bi proveli novogodišnje praznike.





(FENA)