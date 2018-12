U Kantonalnom sudu Sarajevo nastavljeno je suđenje Almiru Ejuboviću, koji je optužen za izazivanje teške saobraćajne nesreće u kojoj su poginule Ajla Ibrica, Nađa Neradin i Lejla Oruč.

Svjedočila je Ruža Miličević, mostarska neuropsihijatrica. Na prijedlog odbrane, ona je kazala da je u tri navrata pregledala Ejubovića u KP Domu Mostar. Prepisala mu je najnižu dozu lijekova, i to "apaurina" i "prazinea", te je naglasila da je kod optuženog bila u pitanju blaga akutna reakcija na stres koja je nestala kroz dva mjeseca.



Vještakinja se nije mogla tačno izraziti o tome izražava li optuženi Ejubović žaljenje zbog tragičnog događaja.



Potom je optuženi svjedočio u svoju korist. Na početku je iskazao saučešće porodicama nastradalih.



Govorio je o svojim treninzima, kako je položio vozački ispit, te da je trebao ići u Njemačku ...



Pričao je da je prije tragedije sjedio u kafiću u Hadžićima s društvom da bi potom otišli u jedan stan na Otoci, tu je bila i Ajla Ibrica, njegova tadašnja djevojka.



Dogovarali su se za proslavu rođendana u kafiću "Mahala".



Prema riječima Ejubovića, on uopće nije trebao voziti djevojke taj dan, nego njegov prijatelj Hamza Japalak.



Međutim, Hamzi Japalaku otac nije dozvolio, pa je ipak vozio Ejubović.



Tablice koje su mu bile na vozilu našao je kod jednog otpada kraj puta. Te dvije tablice bile su veoma slične i svezane žicom, rekao je Ejubović.



Tragične prilike u autu je svirala lagana muzika te je Ejubović najviše komunicirao s Lejlom Oruč.



Kazao je da je vozio oko 100 do 110 kilometara na sat.



- Ajla Ibrica dizala je tenzije na mene te je lijevom rukom povukla volan naglo udesno. Pokušao sam kočiti, udario sam u znak, ništa nisam vidio, ne sjećam se više ničega. Probudio sam se u bolnici, a policija me je čuvala.



U tom trenutku otac Ajle Ibrice napustio je sudnicu.



Ejubovićevim svjedočenjem završen je dokazni postupak. Iznošenje završnih riječi zakazano je za 20. decembar.





