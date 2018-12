Klinike Pedijatrija 1 i Pedijatrija 2 u ovoj godini bilježe porast pacijenta.

Prošle godine evidentirano je 6.000 prijema novih pacijenata, a do kraja ove očekuje se puno veći broj. Godišnje se uradi više od 50.000 dijagnostičkih procedura, više od 35.000 konsultativnih i oko 2.000 konzilijarnih pregleda.



Po riječima direktora Discipline za zdravlje djeteta KCUS-a prof. Ede Hasanbegovića, ove klinike spadaju u visoko rangirane po kvalitetu u zemljama regiona.



- Naši kapaciteti su kompletno popunjeni. Imamo 130 kreveta standardne i 30 kreveta intenzivne njege. Popunjenost kreveta je viša od 84 posto. Jedno od mjerila kvaliteta je i niska neonatalna smrtnost, koja iznosi ispod 4,6 posto. Na našim klinikama se liječe djeca iz cijele BiH, kompletna Federacija BiH, Distrikt Brčko i istočni dio Republike Srpske - naveo je prof. dr. Edo Hasanbegović.



Disciplina za zdravlje djeteta postiže odlične rezultate u liječenju djece. Posebno se ističe Odjel dječije hematoonkologije, jer je ova ustanova referalni centar za sve dječije onkološke pacijente.



- Godišnje imamo oko 60 novih pacijenata. Procenat preživljavanja je 80 posto, što spada u evropski prosjek. Najčešće su akutne leukemije, tumori centralnog nervnog sistema, limfomi i solidni tumori bubrega, jetre, hočkin i svi ostali tumori - pojasnio je Hasanbegović.



Ističe da su jasno definisani kriteriji liječenja pacijenta u inostranstvu, njih je usvojio Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.



- Jedino što mi ne možemo raditi je alogena transplantacija koštane srži. U zadnje tri godine usavršili smo autologne transplantacije. Ranije su se djeca izmještala radi ove procedure van granica BiH. Prvi smo uradili autolognu transplantaciju kod djeteta koje je imalo samo 12 kilograma. To je značajan uspjeh kod djeteta koje je oboljelo od neuroblastoma - naveo je Hasanbegović.



On je istakao da se KCUS vrlo često suočava sa neopravdanim zahtjevima za izmještanje djece van granica BiH.



- Jedna trećina roditelja ne priznaje dijagnozu u našoj zdravstvenoj ustanovi. Oni na svoj lični zahtjev vode djecu u neke centre u inostranstvu. Mi šaljemo samo djecu kojoj je potrebna alogena transplantacija ili one koji imaju imunodeficitarna oboljenja - pojasnio je.



Po riječima šefice Odjela za dječiju hematoonkologiju prof. dr. Melihe Sakić, patologija oboljenja kod djece je različita.



- Ovo je specifičan Odjel. Dešava se da roditelji žele dijagnozu potvrditi negdje drugo, ali gotovo svi medicinski centri u inostranstvu potvrde ono što smo mi ranije utvrdili. Prednost je da se što se terapija koja se daje ovdje finansira iz sredstva FFZOiR i što je, normalno, lakše za roditelje - poručila je Sakić.



Ova disciplina može se pohvaliti i Odjelom intenzivne njege, koji je jedan od najboljih u regiji. Na ovom Odjelu borave djeca koja su prijevremeno rođena iz cijele BiH. Prošle godine imali su više od 500 djece, rođene sa niskom porođajnom težinom ili prijevremeno.



Generalna direktorica KCUS-a prof. dr. Sebija Izetbegović rekla je da Disciplina za zdravlje djeteta raspolaže sa najsavremenijom opremom.



- Ponosni smo napretkom koji je evidentan na ovim klinikama. To je rezultat predanog rada naših uposlenika. Puno toga se uradilo za nepune tri godine. Poboljšali smo uslove za liječenje najmlađih pacijenata, a za majke pratilje obezbijedili smo krevete. Također smo obezbijedili radiološke usluge u prostoru pedijatrijske klinike pa roditelji ne moraju lutati sa bolesnim djetetom od Jezera do KCUS-a i nazad. Primjenjujemo najsavremenije protokole liječenja dječije populacije i naši rezultati su odlični. Nastavljamo kako smo i započeli. Naš zadatak je da pružimo najbolju zdravstvenu uslugu bolesnicima - izjavila je Izetbegović, saopćeno je iz Press službe KCUS-a.





