Paljenjem lampica na jelki višoj od 12 metara danas će u Parku Hastahana u Sarajevu biti otvoren 8. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market.

arhiv / 24sata.info

Ovogodišnje izdanje Marketa, kojeg organiziraju Fondacija Sarajevo Navigator i ZUP Baščaršija uz podršku Grada Sarajeva, Općine Centar i Turističke zajednice Kantona Sarajevo, ponudit će niz interesantnih sadržaja za sve generacije.



Sajamski dio Marketa donosi ponudu više od 20 izlagača – zanatlija i proizvođača rukotvorina, fan shopove sarajevskih sportskih klubova, proizvođača hrane i pića, a ove godine će u sklopu tog dijela učestvovati i Festival Exit.



Novitet je da je vanjska bina ove godine integrisana u Coca-Cola Food Court, a na njoj će se svakog dana dešavati zanimljivi programi.



Za najmlađe će ponovo tokom cijelog dana biti otvorena vrata igraonice Argeta Junior Play House, gdje će se moći družiti, igrati i učiti. Na Marketu je ove godine postavljen i nikad veći Luna park Bolero sa autićima, vrtuljkom, vozićem, helikopterima i kišobranima.



Zimsku čaroliju upotpunit će i Pony Ranch sa dva mala ponija, koje će djeca moći jahati, maziti, hraniti, a za one nešto malo starije tu je Smoki mini 3D simulator, koji donosi gledanja filmova i igrica uz stimulans za sva čula.



Jaffa klizalište će klizanje nuditi sve do 3. februara, a tokom cijelog januara, u vrijeme zimskog raspusta će zahvaljujući podršci Općine Centar klizanje na Hastahani biti besplatno za sve.



Prostor Coca-Cola sela Djeda mraza nikad nije bio okićeniji, a u njemu se nalaze Coca-Cola suvenirnica, Slatka kuća i Kuća Djeda mraza, u kojoj će djecu u posjetu svakog dana primati Djeda mraz sa svojim drugarima – vilenjakom i fotografom.



Odrasli će zasigurno najviše uživati ugostiteljskom objektu ispod šatora, koji ove godine nosi naziv Carlsberg Holiday Pub i gdje će se tokom 40 dana trajanja Marketa tokom skoro čitavog dana dešavati zanimljivi programi.



Svakog dana od 16.30 sati su na programu After Work Partiji, nakon čega će slijediti izvlačenja Carlsberg Binga, dok će se od 21.00 održavati večernji koncerti, najavljeno je iz Coca-Cola Sarajevo Holiday Market.

(FENA)