Paljenjem lampica na jelki višoj od 12 metara sutra će u Parku Hastahana u Sarajevu biti otvoren 8. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market.

arhiv / 24sata.info

Ovogodišnje izdanje Marketa, kojeg organiziraju Fondacija Sarajevo Navigator i ZUP Baščaršija uz podršku Grada Sarajeva, Općine Centar i Turističke zajednice Kantona Sarajevo, ponudit će niz interesantnih sadržaja za sve generacije.



Sajamski dio Marketa donosi ponudu više od 20 izlagača – zanatlija i proizvođača rukotvorina, fan shopove sarajevskih sportskih klubova, proizvođača hrane i pića, a ove godine će u sklopu tog dijela učestvovati i Festival Exit.



Novitet je da je vanjska bina ove godine integrisana u Coca-Cola Food Court, a na njoj će se svakog dana dešavati zanimljivi programi.



Za najmlađe će ponovo tokom cijelog dana biti otvorena vrata igraonice Argeta Junior Play House, gdje će se moći družiti, igrati i učiti. Na Marketu je ove godine postavljen i nikad veći Luna park Bolero sa autićima, vrtuljkom, vozićem, helikopterima i kišobranima.



Zimsku čaroliju upotpunit će i Pony Ranch sa dva mala ponija, koje će djeca moći jahati, maziti, hraniti, a za one nešto malo starije tu je Smoki mini 3D simulator, koji donosi gledanja filmova i igrica uz stimulans za sva čula.



Jaffa klizalište će klizanje nuditi sve do 3. februara, a tokom cijelog januara, u vrijeme zimskog raspusta će zahvaljujući podršci Općine Centar klizanje na Hastahani biti besplatno za sve.



Prostor Coca-Cola sela Djeda mraza nikad nije bio okićeniji, a u njemu se nalaze Coca-Cola suvenirnica, Slatka kuća i Kuća Djeda mraza, u kojoj će djecu u posjetu svakog dana primati Djeda mraz sa svojim drugarima – vilenjakom i fotografom.



Odrasli će zasigurno najviše uživati ugostiteljskom objektu ispod šatora, koji ove godine nosi naziv Carlsberg Holiday Pub i gdje će se tokom 40 dana trajanja Marketa tokom skoro čitavog dana dešavati zanimljivi programi.



Svakog dana od 16:30 su na programu After Work Partiji, nakon čega će slijediti izvlačenja Carlsberg Binga, dok će se od 21.00 održavati večernji koncerti, saopćeno je iz Coca-Cola Sarajevo Holiday Market.

(FENA)