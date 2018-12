Svjetlosni dekorativni elementi koji će ukrašavati glavni grad Bosne i Hercegovine tokom božićnih i novogodišnjih praznika i ove godine bit će isti kao i prethodnih godina.

Foto: FENA

Stručna saradnica za informisanje KJKP "Park" Aldijana Hamza kazala je Feni da je ovo preduzeće, koje je zaduženo za postavljanje svjetlosnih dekorativnih elemenata na gradske ulice, u proteklom periodu radilo na rekonstrukciji postojećih dekorativnih elemenata u smislu popravke i zamjene svjetlosnih kablova.



U budžetu Kantona Sarajevo za ovu namjenu izdvaja se 80.000 KM.



- Taj iznos služi za angažman radne snage, amortizaciju mehanizacije, angažman auto korpi, jer to zahtijeva radove na visini i jer se dekorativni elementi postavljaju na javne rasvjete i sajle koje se nalaze između određenih objekata - kazala je Hamza.



KJKP "Park" će početi postavljati dekorativne elemente oko 10. decembra kako bi sve bilo spremno prije katoličkog Božića. Dekorativni elemenati će biti postavljeni na lokacijama kao i do sada, a to će biti dio Ferhadije, ulice Maršala Tita, veće raskrsnice na potezu od ulice Maršala Tita, Zmaja od Bosne, Bulevar Meše Selimovića, Džemala Bijediaća, te od Nedžarića, odnosno od Stupa prema gradu.



Dekorativni elementi, koji se neće razlikovati u odnosu na prethodne godine, pred Božić će biti uključeni i svaku noć će sa javnom rasvjetom "raditi" kako bi doprinijeli svečarskoj atmosferi u Sarajevu.



U funkciji će ostati do 15. januara 2019. godine, a do kraja januara će biti demontirani.



Iz KJKP "Park" su poručili da ukoliko sarajevske općine žele dekorativnim elementima sa kojima raspolaže ovo preduzeće ukrasiti ulice na svojim lokalitetima, mogu kontaktirati "Park" i dogovoriti saradnju.





(FENA)