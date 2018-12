Kantonalni sud Sarajevo odredio je jednomjesečni pritvor osumnjičenom Milošu Obradovu, koji se dovodi u vezu s ubistvom policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića u Sarajevu, javlja Dnevni Avaz.

Foto: 24sata.info

Tužilaštvo KS pritvor je zatražilo zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ometati istragu utjecajem na svjedoke, prikrivati dokaze, potom zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenog moglo doći do uznemirenja javnosti.



- U kritičnom periodu Obradov je učestvovao u tuči, ovom prilikom na sreću. Tuču je dokumentirao MUP RS. Postoje službene zabilješke, prekršajni nalozi, postoji videonadzor da se to desilo. Postoji snimak njegovog odlaska kući, postoji konverzacija s prijateljima. On nije nikako mogao biti na dva mjesta u isto vrijeme, učestvovati u krivičnom djelu i s nekim s dopisivati. Mislim da je Miloš Obradov pogrešna osoba u ovom trenutku - kazao je advokat osumnjičenog Obradova Bojan Veselinović, nakon okončanja ročišta.





(FENA)