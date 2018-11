Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka večeras je prisutnima na centralnoj svečanosti, koju je Grad Sarajevo upriličio povodom Dana državnosti BiH u Zemaljskom muzeju, poručio da Bosnu i Hercegovinu čine ljudi sa kojima vrijedi živjeti i koje je čast poznavati.

Arhiv / 24sata.info

- Mi koji smo danas ovdje, bićemo jednog dana dio historije i zato naša nastojanja moraju biti usmjerena ka tome da ta historija ispisuje značajne stranice. Svakodnevno živimo u procesima u kojim nastojimo ispoštovati nepisana pravila ove zemlje, osluškujemo potrebe radeći u pravcu kako bih najsvjetlije što ova zemlja ima, a to si ljudi, bili sretni - rekao je Skaka.



Zemaljski muzej, po njegovim riječima, možda i najbolje govori o historiji BiH, o suštini pojedinca i njegovim nastojanjima i životu provedenom na tlu Bosne i Hercegovine.



- Ono za što se zanima bh. čovjek, što je razvijao, što je stvarao, pomno je čuvano upravo u ovoj instituciji. Kada prođemo kroz Zemaljski muzej i za potpunog stranca jasna je slika o nama, Bosancima i Hercegovcima - smatra Skaka.



Osvrnuo se na činjenicu da postoje ličnosti čija nastojanja izražavaju važnost svake društvene zajednice.



- Lično me jedan izraz lica specifično prati u ovim promišljanjima, a to je izraz koji kaže 'ovo je moja zemlja', izraz lica bh. čovjeka koji bez obzira na historijski period u sebi ima tu posebnost specifičnu za državljanina BiH. I kada god ga sretnem znam da Bosnu i Hercegovinu čine ljudi sa kojima vrijedi živjeti i koje je čast poznavati - Josip Pejakovic - istakao je Skaka mnogobrojim zvanicama iz javnog i privatnog života u BiH na večerašnjoj svečanosti.

(FENA)